Informes favorables

Marsol assegura que els Coprínceps no veuen cap indici d’inconstitucionalitat en l’aprovació de la Llei Òmnibus

La ministra destaca les garanties jurídiques incorporades al text, tot i la voluntat d’Andorra Endavant de portar la norma al Constitucional

La ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, ha afirmat aquest dimarts que no hi ha cap indici de preocupació per part dels Coprínceps respecte a la constitucionalitat de la Llei Òmnibus, tot i la voluntat expressada pel grup parlamentari d’Andorra Endavant de promoure la seva impugnació.

En declaracions recollides durant la roda de premsa posterior al Consell Econòmic i Social, Marsol ha manifestat que “tot el que he rebut jo per part dels Coprínceps és que en principi no hi haurà cap problema”, destacant que s’han elaborat i tramès els informes corresponents, així com estudis de constitucionalitat sobre una norma que ha qualificat de “garantista”.

La ministra ha subratllat que la llei inclou mecanismes com el retorn complet de l’habitatge si no s’aconsegueix llogar en sis mesos, i la recuperació de la llicència en cas de reconversió a ús turístic. També ha recordat que l’aplicació de la mesura sobre els pisos buits queda ajornada fins d’aquí a sis mesos, amb l’Estat assumint el risc del lloguer per part del propietari. “Tot això els Coprínceps ho veuen com a mesures emmarcades dins de legislacions d’altres països”, ha afegit.

Marsol ha remarcat que ja s’han presentat dictàmens legals als Coprínceps i que, habitualment, el seu període d’estudi de les lleis és d’unes tres setmanes. Tot i reconèixer que la Llei Òmnibus és “feixuga, complicada, llarga i amb molts apartats”, la ministra ha assegurat que no té constància de cap entrebanc en el tràmit final de validació institucional.

Baixa inscripció per als pisos del Pellicer

Pel que fa a la inscripció als pisos socials de l’edifici Pellicer a Canillo, Marsol ha admès una participació inicialment baixa. “S’han inscrit poques persones, sí que puc avançar-ho”, ha dit, tot i recordar que el termini per presentar-se continua obert fins al 15 d’abril. Segons ha explicat, encara hi ha notificacions pendents d’enviar als inscrits en la llista d’habitatge, un factor que podria modificar les xifres actuals.

La ministra ha anunciat que demà dimecres, durant la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, oferirà més detalls, moment en què s’espera que s’ampliï la informació sobre el procés de selecció i adjudicació d’aquests habitatges destinats a col·lectius amb dificultats d’accés al mercat lliure.