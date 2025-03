Suposada vulneració al dret a la propietat

Andorra Endavant denuncia la Llei Òmnibus i critica la manca de suports per portar-la al Constitucional

El grup lamenta que ni Concòrdia ni el PS hagin cedit les signatures necessàries per presentar un recurs d’inconstitucionalitat

Andorra Endavant ha manifestat la seva oposició frontal a la Llei Òmnibus, aprovada recentment, i ha denunciat que aquesta norma representa —segons el partit— una vulneració del dret a la propietat privada, ja que introdueix limitacions sobre els béns dels ciutadans sense oferir cap compensació.

La formació assegura que havia expressat la voluntat de presentar un recurs d’inconstitucionalitat davant el Tribunal Constitucional, tal com preveu l’article 99 de la Carta Magna andorrana. No obstant això, segons en el comunicat emès, no ha pogut tirar endavant aquesta via per manca de suports al Consell General. En concret, lamenta que ni Concòrdia ni el Partit Socialdemòcrata (PS) hagin cedit les tres signatures de consellers generals necessàries per registrar formalment el recurs.

Des del partit consideren que aquesta falta de suport posa de manifest que cap altra formació està disposada a fer front al que qualifiquen com un “atac flagrant” al dret a la propietat. En aquest sentit, Andorra Endavant reitera el seu compromís amb els drets dels propietaris i es compromet, si en un futur arriba a governar, a derogar la Llei Òmnibus.

Tot i no haver pogut iniciar la via judicial, la formació assegura que continuarà defensant la propietat privada i denunciarà públicament el que considera conseqüències negatives d’aquesta legislació. A més, fa una crida a la ciutadania perquè prengui consciència del que qualifica com un risc per a les llibertats individuals i demani explicacions als partits que han descartat la via del recurs d’inconstitucionalitat.