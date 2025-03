Marín reconeix que la pujada de les graelles salarials dels treballadors està “congelada” des del 2008

La ministra d’Afers Socials i Funció Pública, Trini Marín, ha reconegut, en declaracions posteriors a la presentació del Projecte de llei d’accessibilitat universal davant la Comissió Legislativa d’Afers Socials, que la graella salarial dels treballadors públics “es va congelar” fa disset anys –concretament des del 2008– i que, des d’aleshores, no s’ha registrat cap increment. “Fa molts anys que l’administració pública no té el reglament de carrera, que ja estem treballant i s’aprovarà aquest any, i des del 2008 la graella no s’ha tocat”, ha afirmat la titular de la cartera.

Marín ha subratllat que la necessitat de revisar les remuneracions es desprèn de l’estudi elaborat per una empresa externa, que “ha de ser explicat als sindicats i als cossos públics perquè entenguin com s’ha dut a terme”. En aquest sentit, ha anunciat que aquesta setmana començarà “un calendari de reunions cos per cos, amb els ministres i l’empresa externa”, amb l’objectiu de presentar l’informe i analitzar-lo conjuntament amb els representants sindicals. “Ara estem esperant el retorn després que ells rebin tota la informació”, ha remarcat, tot assenyalant que “els sindicats ja estan començant” a mobilitzar-se.

La ministra ha puntualitzat que “quan això es parli, serà una decisió de Govern”. També ha recordat que aquest any es preveu aprovar definitivament el reglament de carrera i ha esmentat l’AVAC (Avaluació de l’Acompliment), validat l’any passat, com a part de l’estratègia per actualitzar les condicions laborals dels funcionaris.

Marín ha conclòs que, en aquests moments, “encara no som en la fase d’analitzar les propostes concretes”, sinó que s’espera que la “ronda de reunions proporcioni la informació necessària per prendre una decisió”. Un cop s’hagin valorat totes les opinions i els resultats de l’estudi, el Ministeri de Funció Pública determinarà les mesures oportunes per desbloquejar un reglament professional que roman sense canvis reals des de fa disset anys.