Marín condiciona els augments salarials dels funcionaris a la viabilitat econòmica de les finances públiques

El Govern analitzarà les demandes d’increment salarial dels funcionaris, sempre que les finances públiques no es vegin afectades. Així ho ha afirmat aquest dilluns la ministra d’Afers Socials i Funció Pública, Trini Marín, en declaracions a Ràdio i Televisió d’Andorra (RTVA), indicant que, actualment, es troben a l’espera de disposar de tota la informació sobre els estudis realitzats abans de continuar amb les converses. “Estem a l’altura de fer diverses reunions amb cada sindicat i amb l’empresa que va elaborar l’estudi. Ja hi ha un calendari establert amb trobades previstes per als propers dies de març”, ha manifestat.

Segons la ministra, els cossos uniformats ja tenen a la seva disposició un estudi comparatiu sobre les graelles salarials de cada cos, i els resultats seran valorats la setmana vinent. “Hi haurà una negociació conjunta amb ells, però ha de ser una part sostenible econòmicament. Esperem la segona part de l’estudi i en les properes setmanes ens tornarem a reunir”, ha explicat Marín. Un cop finalitzades les reunions, el Govern farà les valoracions pertinents, tot i que encara no hi ha una data concreta sobre quan es podrà veure reflectit l’impacte de les possibles mesures.

Cal recordar, però, que els sindicats han plantejat en diverses ocasions la necessitat d’un increment del 20% de mitjana per compensar la pèrdua de poder adquisitiu dels darrers anys, mentre que Govern, per la seva banda, el Govern, ha oferit inicialment un augment del 8% per als funcionaris amb major antiguitat. “Sabem que no és l’augment que voldrien, però hem de trobar un equilibri que sigui sostenible per a les finances públiques”, va declarar Espot en referència a la proposta governamental.

Tanmateix, els sindicats, en resposta a aquesta declaració del mandatari, han insistit que l’oferta del Govern no compensa la pèrdua de poder adquisitiu dels darrers anys i han reclamat un increment del 20% de mitjana per als cossos uniformats. “No podem acceptar una pujada que no resol el problema estructural dels nostres salaris”, han afirmat representants sindicals. També han expressat la seva preocupació per la falta de concreció sobre com s’aplicaran les mesures a llarg termini.