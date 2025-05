Canvis en l'ens governamental

Sacsejada a l’estructura del Govern: Marc Rossell agafa el relleu de Trini Marín com a ministre de Funció Pública

Espot defensa el canvi per garantir una dedicació absoluta a la reforma de les graelles salarials, una negociació “complexa i a moltes bandes”

Recomposició ministerial de pes a l’equador de la legislatura. El cap de Govern, Xavier Espot, ha anunciat aquest dimecres una decisió que reconfigura l’estructura del seu executiu: la divisió del fins ara Ministeri d’Afers Socials i Funció Pública. A partir d’ara, Trini Marín es concentrarà exclusivament en la cartera d’Afers Socials, mentre que Marc Rossell —fins ara secretari d’Estat de Transformació Digital i Telecomunicacions— assumirà la responsabilitat de Funció Pública sense deixar de liderar alhora les àrees que ja enpçalava fins ara.

Segons ha argumentat el cap de Govern, qui ha definit el moviment com una “remodelació puntual i quirúrgica”, l’objectiu principal és poder afrontar amb més dedicació la negociació de les noves graelles salarials dels cossos generals i especials de l’administració. “És un procés complex, amb múltiples actors i sensibilitats, i requereix una dedicació absoluta”, ha afirmat Espot, tot afegint que “era important poder comptar amb un ministre que es pogués dedicar al 100% a aquesta tasca”. D’aquesta manera, serà Rossell qui liderarà les reunions amb els representants dels cossos de l’administració pública, “sota control directe del cap de Govern”.

En paral·lel, ha subratllat que els reptes propis del Ministeri d’Afers Socials “són cada vegada més importants”, amb qüestions damunt la taula com el desplegament de la nova llei d’accessibilitat, la definició d’un sistema de valoració de capacitats, la defensa dels drets de les persones amb discapacitat i el repte creixent de l’envelliment de la població. “Fer-se càrrec de dues carteres amb aquest volum de feina ja no era viable amb garanties”, ha assegurat, tot destacant que la decisió s’ha pres “de mutu acord” amb Marín.

Espot ha remarcat que la nova distribució ministerial no és nova en essència, sinó que recupera en part l’esquema de la passada legislatura, quan Marín ja liderava un ministeri amb competències similars. També ha recordat que la Llei del Govern permet crear nous ministeris si així ho requereixen les necessitats de l’acció executiva de cara a reforçar les prioritats polítiques de la segona meitat de legislatura. Així doncs, els decrets que formalitzen els canvis han estat enviats avui al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra i entraran en vigor demà.

Pel que fa a Rossell, el nou responsable de Funció Pública, Transformació Digital i Telecomunicacions, el cap de Govern n’ha destacat la “dilatada experiència política i administrativa”. Rossell ha ocupat diversos càrrecs en els darrers anys: va ser durant quatre anys director general de Medi Ambient, altres quatre com a secretari general del ministeri encapçalat per Sílvia Calvó, i dos com a secretari d’Estat de Transformació Digital i Telecomunicacions dins l’actual legislatura.