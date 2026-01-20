La Unió Sindical veu “positiu” que s’allargui el termini d’esmenes i reclama que la reforma laboral “es faci com cal”

El termini de presentació d’esmenes al Projecte de llei de modificació de la Llei de relacions laborals finalitzarà aquest divendres, 23 de gener, després que el grup parlamentari Andorra Endavant hagi sol·licitat una pròrroga del període. El termini inicial havia expirat dimecres passat, 14 de gener, després que Demòcrates per Andorra hagués entrat prèviament una petició d’ampliació que finalment va retirar. En aquest context, el tresorer de la Unió Sindical d’Andorra (USdA), Joan Torra, ha valorat positivament l’ampliació del termini. “Que s’agafin el temps que s’hagin d’agafar i, com a mínim, si es fa la modificació de la llei, que es faci com cal”, ha manifestat.
Torra ha recordat que l’acord assolit amb la Confederació Empresarial Andorrana “només tocava el capítol quart” del Codi de relacions laborals, relatiu als convenis col·lectius i als delegats d’empresa, amb l’objectiu de facilitar que es puguin presentar i desenvolupar aquests processos. En aquest sentit, ha recordat que “fa dotze anys que tenim la llei i només hi ha quatre comitès d’empresa a Andorra”, i ha afegit que els intents de crear-ne de nous han trobat dificultats, també a causa de la rotació de treballadors.
Així, ha apuntat que el Codi de relacions laborals “és molt més ampli” i que hi ha altres capítols que no es van arribar a abordar. Entre aquests, ha citat l’acomiadament no causal, un aspecte que, segons ha afirmat, “no es va voler tocar”. “Mentre tinguem l’acomiadament no causal aquí a Andorra, no som homologables enlloc”, ha assenyalat. Torra també ha explicat que l’USdA va elaborar un document d’unes seixanta pàgines amb propostes de modificació del conjunt del Codi de relacions laborals, mentre que amb la patronal “només es van tocar unes deu pàgines”, corresponents al capítol quart: “Van agafar el mínim que es va poder acordar”.
Finalment, Torra ha explicat que, en el marc del treball sobre la reforma del Codi de relacions laborals, cada part va comptar amb assessorament jurídic propi i ha destacat les aportacions de l’advocat del sindicat, qui ja havia participat en l’elaboració de la llei del 2008 i en la seva modificació del 2018. Segons ha indicat, entre les propostes presentades també s’incloïen canvis en el funcionament de la justícia i de la inspecció de treball, així com en els procediments de denúncia dels treballadors.