L’USdA acusa Inspecció de Treball de no garantir els drets dels treballadors i de deixar “desprotegits” els que denuncien

La Unió Sindical d’Andorra (USdA) ha denunciat que el Servei d’Inspecció de Treball no està exercint de manera efectiva la seva funció de garant dels drets dels treballadors. En un comunicat, el sindicat afirma que el sistema actual “no dona resposta als treballadors” i deixa desprotegides les persones que decideixen denunciar irregularitats laborals, remarcant que “no admet habitualment les denúncies presentades pels treballadors” o bé, quan ho fa, pot arribar a trigar “més de 24 mesos a actuar”. Un retard que, al seu entendre, “buida de contingut qualsevol dret laboral”. El sindicat considera especialment greu que, quan els casos arriben a judici, sovint no existeixi cap resolució prèvia del Servei d’Inspecció tot i que la denúncia s’hagi presentat amb molta antelació.
El comunicat també critica que la Llei d’Inspecció de Treball no consideri part el treballador que presenta una denúncia. A la pràctica, expliquen, això implica que el denunciant no té dret a conèixer les actuacions ni les conclusions del Servei d’Inspecció i només pot accedir a aquesta informació si existeix una denúncia prèvia davant la Batllia i ho sol·licita expressament. A més, el sindicat sosté que aquesta situació no és ni normal ni inevitable i la compara amb els mecanismes existents en altres països europeus, tot recordant que la Unió Europea ha obligat estats com Espanya a modificar la seva legislació laboral per garantir acomiadaments amb una causalitat clara, objectiva i acreditada.
L’USdA també denuncia l’absència d’un sistema efectiu de denúncia prèvia obligatòria davant l’Administració abans d’arribar a la Batllia, un mecanisme que, segons indiquen, és habitual a Europa i permet intentar una solució al conflicte en un termini aproximat de trenta dies. Així mateix, critiquen que a Andorra existeixi el risc de condemna en costes en els procediments laborals, un fet que, segons el sindicat, dissuadeix molts treballadors de defensar els seus drets. Finalment, el comunicat alerta d’un “desequilibri greu” en els casos de desistiment per irregularitats greus de l’empresa. Segons l’USdA, si l’empresari no paga voluntàriament la indemnització, el treballador es veu obligat a anar a la Batllia i, si no guanya el judici, “ho perd tot”.