L’USdA reclama revisar les graelles dels comuns: “Han de donar exemple en l’actualització salarial del seu personal”

“No es pot parlar de cohesió social si des de les pròpies institucions no es lidera un procés clar d’adequació dels salaris al cost real de la vida”. Amb aquestes paraules, la Unió Sindical d’Andorra (USdA) ha posat el focus en la necessitat de revisar les graelles salarials dels comuns, que en la majoria de casos daten de l’any 2002 i no han estat objecte d’una actualització integral des de la seva creació. Segons ha exposat el sindicat en un comunicat, tot i que s’han aplicat mesures puntuals en algunes corporacions, aquestes no han comportat una reforma estructural del sistema retributiu. En aquest sentit, recorden l’increment lineal del 10% aprovat per Escaldes-Engordany o els ajustos aplicats en determinats col·lectius per Sant Julià de Lòria, però remarquen que aquestes iniciatives “no han suposat una actualització estructural completa i homogènia”.
L’USdA sosté que el salari mínim “continua estant molt lluny de garantir un projecte de vida estable a Andorra”, especialment per a aquells que han de destinar una part important dels seus ingressos al lloguer
Per a l’USdA, el fet que les administracions comunals no hagin culminat encara una revisió global de les seves graelles salarials és especialment rellevant. El sindicat defensa que, com a institucions públiques de proximitat, els comuns “han de donar exemple en l’actualització salarial del seu personal”. Així, situen aquesta reivindicació dins d’un context més ampli marcat per la pèrdua de poder adquisitiu de la població treballadora, tot alertant que, en els darrers anys, els preus dels lloguers, de la cistella de la compra i dels serveis bàsics han augmentat de manera sostinguda mentre molts salaris, tant del sector públic com del privat, “no han evolucionat al mateix ritme”, fet que està “tensionant greument les economies domèstiques”.
En aquest escenari, el sindicat també considera insuficient l’augment del salari mínim per al 2026, fixat en 1.525,33 euros mensuals. Tot i reconèixer l’esforç que representa una pujada per sobre de l’IPC, l’USdA sosté que el salari mínim “continua estant molt lluny de garantir un projecte de vida estable a Andorra”, especialment per a les persones que han de destinar una part important dels seus ingressos al lloguer. Finalment, l’organització sindical reclama mesures estructurals per revertir aquesta situació, entre les quals un increment real dels salaris, mecanismes permanents d’actualització vinculats a l’evolució econòmica i polítiques d’habitatge que evitin la precarització residencial. “Sense salaris adequats, la cohesió social continuarà debilitant-se”, conclouen.