El Govern aposta per pujades de fins a l’IPC +6% en els lloguers més baixos amb la nova llei de desintervenció

El Govern ha exposat aquest dijous al Consell Econòmic i Social les línies mestres del projecte de llei per aixecar les pròrrogues dels contractes de lloguer, una reforma que preveu aplicar de manera progressiva durant quatre anys i amb límits als increments de preu. “Per ara només són unes idees. Quan estigui tancat aquest projecte de llei, faré la presentació degudament i es veurà tot com funciona”, ha assenyalat la ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, tot recordant que el Consell Econòmic i Social haurà d’emetre el dictamen corresponent abans de la seva tramitació. Segons ha explicat, una vegada elaborat aquest dictamen, el text es presentarà als grups parlamentaris i s’acabarà de tancar amb la previsió de registrar-lo cap al 14 o 16 de març.
Marsol ha insistit que la línia del Govern és avançar cap a “una desintervenció progressiva i garantista”, afirmant que això no implicaria que s’aixequessin de cop els aproximadament 20.000 contractes que actualment es troben prorrogats, sinó que el procés s’estendrà durant quatre anys, amb una afectació estimada del 25% dels contractes cada any. “No es desintervindran de patac”, ha remarcat. Pel que fa als increments, la ministra ha apuntat que s’establiran límits en funció del preu actual del contracte. En els lloguers més baixos, l’augment podrà arribar “com a màxim a un 6% cada any durant els propers cinc anys de contracte més l’IPC”. En canvi, en els contractes amb un preu més elevat, l’increment se situarà al voltant d’un 1% per sobre de l’IPC, tot i que els percentatges definitius s’estan acabant de concretar.
“Hem de vetllar perquè tothom tingui un habitatge i també perquè els propietaris puguin treure el rendiment que els correspon” – Conxita Marsol
La titular d’Habitatge ha contextualitzat la mesura recordant que hi ha contractes signats abans del 2012 o 2013, en plena crisi econòmica, quan “van marxar 10.000 persones d’aquest país” i molts propietaris van fixar preus molt baixos per poder llogar els pisos. “Hi ha contractes a 4 euros el metre quadrat. Aquests es podran apujar una mica més”, ha explicat, tot defensant que la filosofia de la llei és corregir aquests desequilibris sense trencar l’estabilitat del mercat. “Hem de vetllar perquè tothom tingui un habitatge i també perquè els propietaris puguin treure el rendiment que els correspon”, ha afegit.
En aquest sentit, la ministra ha assegurat que la voluntat del projecte és que els nous contractes es formalitzin amb el mateix inquilí. “Si canvia de llogater no podrà apujar més”, ha advertit, plantejant que aquest límit actuarà com a mecanisme dissuasiu. “Quin interès tindrà a canviar de llogater si no pot apujar més?”, ha preguntat retòricament, tot qualificant la proposta de “mesura proteccionista”. Amb tot, Marsol ha reiterat que el text encara s’ha d’acabar de definir i ajustar pel que fa als percentatges finals. “La línia és aquesta”, ha conclòs, insistint que l’aixecament serà progressiu i que els increments estaran limitats anualment.