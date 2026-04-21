L’SHA farà un “anunci important” després d’exigir un registre públic i la creació d’un índex de preus de lloguer

El Sindicat d’Habitatge d’Andorra (SHA) farà un “anunci important” aquest dimarts al vespre, una vegada finalitzi la reunió amb la ministra d’Habitatge, Conxita Marsol. L’entitat ha convocat els mitjans de comunicació a les 20.00 hores al carrer Prat del Rull, on també oferirà una valoració de la trobada, exposarà els principals punts tractats i detallarà si hi ha hagut avenços en relació amb les demandes plantejades.
Segons ha informat el sindicat, la reunió ha estat convocada per la mateixa ministra arran del posicionament del col·lectiu davant la proposta de llei de desintervenció dels lloguers. En aquest sentit, l’SHA manté una bateria de mesures que considera clau per abordar la crisi de l’habitatge i orientar la futura regulació.
“Sense un índex de preus, no es poden establir ni controlar els lloguers” – Sindicat d’Habitatge d’Andorra
Entre els eixos principals, el sindicat defensa una regulació dels lloguers “d’acord amb el seu valor real i el poder adquisitiu”, amb el contracte indefinit com a règim general, de manera que “no et poden fer fora de casa per caprici”, i amb l’obligació que els contractes temporals estiguin registrats i justificats. També reclama la creació d’un índex de preus de referència públic que permeti “establir i controlar els preus dels contractes”, així com estudis que ajudin a conèixer el valor real del mercat i fixar mecanismes de mediació.
A més, el sindicat aposta per un sistema de mediació i arbitratge obligatori per garantir “un equilibri real entre les parts del pacte”, amb mecanismes independents capaços d’auditar els contractes i els preus del lloguer. En aquest marc, també defensa que la transició prevista per al 2027 estigui basada en aquest índex de preus.
“S’està carregant el territori a marxes forçades per interessos especulatius” – Sindicat d’Habitatge d’Andorra
Pel que fa a les mesures de protecció, l’SHA proposa prohibir tots els desnonaments si no es garanteix una alternativa “digna, assequible i estable”, i reclama posar fi als anomenats desnonaments silenciosos, és a dir, aquells casos en què les persones marxen “voluntàriament” perquè no poden assumir l’augment del preu. Igualment, exigeix acabar amb pràctiques abusives com la denominada “trampa del fill” i altres fórmules fraudulentes, amb sancions i compensacions efectives per als afectats.
En l’àmbit estructural, el sindicat subratlla la necessitat d’un registre de la propietat públic i accessible, considerat “un dret bàsic”, així com d’un cens d’habitatge operatiu que permeti conèixer en temps real la situació dels pisos disponibles. Alerten que, sense aquestes eines, “les grans fortunes tindran tot el poder de negociació” i denuncien que actualment “no se sàpiga ni quins pisos estan buits ni quins usos se’ls dona”.
“Cal un parc públic d’habitatge que sigui efectiu i que realment faci contrapès” – Sindicat d’Habitatge d’Andorra
Finalment, l’SHA posa sobre la taula altres fronts que considera urgents, com la creació d’un parc públic d’habitatge “efectiu, que realment faci contrapès”, la necessitat d’intervenir també el mercat de venda per evitar que “l’especulació no s’acabi, sinó que es desplaci”, i la prohibició que hi hagi habitatges buits o ocupats amb finalitats evasores.
A més, reclama un Pla Nacional d’Habitatge “ambiciós” i adverteix que “s’està carregant el territori a marxes forçades per interessos especulatius”, fet que obliga a repensar el model urbanístic. Així mateix, denuncia la manca de cooperació institucional amb territoris veïns en un context en què cada vegada més treballadors es veuen obligats a traslladar-se fora del país.
Crida a la mobilització juvenil per “fer soroll”
Tanmateix, en la linia de la reunió amb el Ministeri d’Habitatge, alguns grups de WhatsApp han fet una crida a la mobilització de la població jove perquè es concentri a les portes del lloc on tindrà lloc la reunió per donar suport a les tres representants que participaran en la negociació. “Avui tres companyeres del sindicat es seuen a negociar amb la ministra” i, per aquest motiu, asseguren que “necessitem gent a la porta per donar suport i fer soroll, que la Marsol sàpiga que no van soles”.
Crida a la pressió social davant la trobada clau sobre la proposta de llei de descongelació dels preus de lloguer
La convocatòria està prevista a les 18.45 hores al carrer Prat del Rull, des d’on s’espera reunir prou assistents per fer pressió durant la reunió. En aquest sentit, remarquen que “si som suficients, farem soroll i pressió perquè la Marsol ens escolti” i adverteixen que estan “cansats de negociar a bones”.
A més, s’ha anunciat que, una vegada finalitzada la reunió, es farà “un anunci públic important”, fet pel qual insisteixen en la necessitat de comptar amb presència de suport a l’exterior. “La teva participació marca la diferència” i “la unió fa la força”, conclou el missatge difós per incentivar la mobilització.