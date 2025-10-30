L’oposició parlamentària acusa el Govern d’abandonar el Pas de la Casa en el debat sobre el contraban de tabac

El Consell General ha aprovat aquest dijous la modificació de la Llei de control de mercaderies sensibles, la qual forma part del pla de xoc anunciat pel Govern per combatre el contraban de tabac al Pas de la Casa. El text, tramitat per via d’urgència i defensat avui pel ministre de Finances, Ramon Lladós, inclou, entre altres mesures, un nou delicte penal per al fraccionament de compres, la instal·lació de càmeres de seguretat i la incorporació de 23 nous agents policials, quinze dels quals es destinaran de manera permanent al nucli fronterer.
Precisament, la sessió d’aquest matí ha estat marcada pel debat sobre la situació al nucli fronterer i per les crítiques dels grups de l’oposició. Des d’Andorra Endavant, Marcos Monteagudo ha justificat el vot en contra assegurant que la norma “persegueix l’empresari” i “no preveu mesures que lluitin realment contra el delinqüent”, tot recordant que el seu grup ja havia proposat “una plataforma digital per identificar els compradors que adquireixen quantitats elevades de tabac i impedir-los comprar per segon cop en el mateix dia”. “El problema no és el comerç, sinó el contrabandista”, ha remarcat, tot afegint que “la responsabilitat de controlar-ho no és dels comerciants, sinó de la policia i la duana”.
“El problema no és el comerç, sinó el contrabandista […] La responsabilitat de controlar-ho no és dels comerciants, sinó de la policia i la duana” – Marcos Monteagudo
Per part de la bancada socialdemòcrata, Pere Baró ha anunciat el vot favorable del seu grup, però ha demanat “una reflexió a fons” sobre les causes de la situació. “Continuen dient que la inseguretat al Pas no és certa, però avui estem aprovant aquesta llei. Si volem ser acurats, no podem negar la realitat, una cosa que acostumen a fer”, ha manifestat, advertint que cal “ser honestos amb la ciutadania” i abordar el problema de manera integral.
Des de Concòrdia, el president del grup parlamentari, Cerni Escalé, ha donat suport a la modificació, tot i que ha alertat que “el Pas de la Casa viu una situació d’abandonament marcat per part de les institucions públiques” i que cal “una millor ordenació dels punts de venda, perquè no podem convertir el Pas en un supermercat gegant”. Així ha lamentat “una regulació comercial deficient, un urbanisme caòtic en un entorn d’alta bellesa i una negligència continuada amb manca d’inversió pública”, afegint que “el Pas pateix l’oblit que es dona a la perifèria, a aquells que es veuen poc, a aquells que compten poc”.
“El Pas de la Casa viu una situació d’abandonament marcat per part de les institucions públiques […] Pateix l’oblit que es dona a la perifèria, a aquells que es veuen poc, a aquells que compten poc” – Cerni Escalé
En aquest sentit, Escalé ha assegurat que hi ha veïns que “a la nit tenen por de sortir de casa, fent eslàlom entre contrabandistes i persones ebres”, destacant que el seu grup ha parlat “amb veïns, comerciants i també amb els propis contrabandistes”, i ha volgut trencar amb la visió romàntica del fenomen: “No és el contraban dels nostres avantpassats, gairebé heroic; es tracta de persones en situació irregular, la majoria monolingües àrabs que no parlen ni francès ni castellà, molts d’ells menors d’edat, desamparats i explotats per xarxes organitzades”.
D’aquesta manera, Escalé ha demanat “més cooperació amb les autoritats franceses”, ja que “la major part de l’articulació del tràfic té lloc des de la part francesa”, i ha recordat que el Pas “produeix entre el 20 i el 30% del PIB” del país. “De poc serveixen les campanyes milionàries d’Andorra Turisme si la primera imatge que es troba el visitant és el desordre que hi ha quan travessa la frontera”, ha advertit.
“Es tracta de persones en situació irregular, la majoria monolingües àrabs que no parlen ni francès ni castellà, molts d’ells menors d’edat, desamparats i explotats per xarxes organitzades” – Cerni Escalé
En resposta, Lladós ha defensat que “el Govern no ha estat inactiu” i que “ja hi ha acord per a la cooperació policial i duanera amb França”, assegurant que “dir que el Pas està abandonat és lluny de la realitat” i que el tram de la CG-2 “disposarà d’una ampliació substancial”, a més de recordar que el bus gratuït fins al nucli “s’inclou dins la inversió més gran en mobilitat prevista”. Davant les crítiques d’Andorra Endavant, el ministre ha replicat que “no deixa de sorprendre que sempre s’omplin la boca parlant de seguretat, però votin en contra d’una mesura que hi contribueix directament”. Segons ha dit, les noves sancions “ajudaran a pal·liar el contraban” i permetran “protegir els comerciants que compleixen la norma”.