El Govern crearà un nou delicte penal i incorporarà 23 nous agents policials per frenar el contraban al Pas de la Casa

El Govern ha presentat aquest dimarts al Pas de la Casa el pla de xoc per minimitzar el contraban de tabac, amb l’objectiu de reduir la presència de persones dedicades a activitats de contraban i protegir la imatge i la convivència a la zona fronterera. La ministra de Justícia i Interior, Ester Molné, ha explicat que la iniciativa respon a un fenomen que, malgrat la seva visibilitat, no constitueix actualment cap infracció penal ni administrativa dins del territori andorrà.
“Aquests grups de persones provenen de França i fraccionen les compres en diferents establiments. L’acumulació del tabac i la infracció, però, es produeixen en territori francès”, ha detallat, remarcant que les dades policials no indiquen un augment de la delinqüència, però sí “una major percepció d’inseguretat”. “No podem permetre que aquesta situació afecti la reputació del país”, ha subratllat. Segons el balanç del cos, enguany s’han comissat prop de 70.000 paquets de tabac, una xifra similar a la dels últims dos anys. A més, s’han desmantellat dues bandes organitzades i s’han intervingut vehicles, diners i productes de contraban en diverses operacions judicialitzades, algunes sota tutela d’Eurojust.
Així, el pla preveu la modificació del Codi Penal per crear un nou delicte específic de fraccionament de compres de tabac. Aquest castigaria qui entri i surti més d’una vegada en 24 hores per un pas fronterer no habilitat amb la finalitat d’acumular mercaderia fora del Principat, amb penes de fins a dos anys de presó. La ministra ha admès que es tracta d’una conducta “difícil de detectar”, però ha explicat que el Govern reforçarà la vigilància amb noves càmeres de seguretat i amb un grup policial especialitzat, el qual es dedicarà en exclusiva al control del contraban al Pas de la Casa.
El ministre de Finances, Ramon Lladós, ha anunciat que el Consell General tramitarà per via d’urgència una modificació de la llei de mercaderies sensibles per complementar el pla de xoc. Entre les novetats més destacades hi ha el triplicament de les sancions als establiments que incompleixin la normativa, passant de 6.000 a 18.000 euros en els casos greus; la suspensió temporal de la concessió de noves llicències de venda de tabac al Pas de la Casa, on es concentra un quart dels punts de venda del país, i la possibilitat de limitar la combinació de llicències comercials que incloguin la venda de tabac.
També s’introduirà la formació obligatòria per als treballadors dedicats a la venda de tabac, l’obligació de reportar periòdicament les vendes per marca i quantitat per millorar la traçabilitat i la transparència del sector, i la possibilitat de revisar els horaris comercials dels establiments de tabac, sempre de manera consensuada amb el sector. “Les sancions es multipliquen i s’introdueixen nous mecanismes de control per garantir un compliment més estricte”, ha explicat Lladós, qui ha afegit que la major part dels comerciants “ja fan la seva feina correctament”. El ministre ha insistit que les mesures es desplegaran en col·laboració amb el sector per trobar “un equilibri entre la lluita contra el contraban i l’activitat econòmica”.
Per altra banda, el director de la Policia, Bruno Lasne, ha confirmat la creació d’aquesta nova unitat, la qual formarà part d’un reforç de 23 nous agents, dels quals 15 es destinaran de manera permanent al Pas. El procés de selecció es farà abans de final d’any i els nous efectius rebran formació abans d’incorporar-se. Lasne ha insistit que les dades de delinqüència “no mostren un increment” i que les actuacions policials dels darrers anys indiquen una lleugera davallada en les denúncies i detencions, tot recordant que les patrulles conjuntes entre la policia andorrana, la duana i la gendarmeria francesa continuaran, adaptant els horaris segons les operatives dels contrabandistes.
Així, la directora adjunta de Duana, Vanesa Garcia, ha anunciat que, a més dels punts fronterers habituals, aquest equip treballarà fora de la franja duanera en operacions conjuntes amb les autoritats franceses. Molné ha explicat que la cooperació transfronterera amb França és “estreta i constant” i ha recordat que una brigada de gendarmes francesos ja està desplegada a l’Hospitalet-près-l’Andorre. “La delinqüència no ha augmentat, però la percepció d’inseguretat sí”, ha afirmat Molné, qui ha insistit que el Govern vol donar resposta a aquesta preocupació ciutadana i evitar que el Pas de la Casa esdevingui un punt de concentració de persones dedicades al contraban.