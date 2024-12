L’oposició assota durament al Govern per no haver traslladat encara prou aclariments sobre l’Acord

Que solament un 24% dels andorrans votaria ara mateix a favor de l’adhesió a Europa, i a partir de la “poca informació” que corroboren actualment els ciutadans, tal com s’ha conegut avui a través de l’enquesta de l’Observatori de l’AR+I pertinent al segon semestre de 2024, convida a preguntar-se sobre si realment ens cal efectuar més debats públics i una campanya de comunicació més efectiva, sobretot per part del Govern. Això es presenta urgent i necessari per no tornar a repetir que en uns futurs resultats de la mateixa enquesta deixin entreveure que el 73% dels que han sentit parlar sobre l’Acord reconeguin no estar prou informats, com ha sigut en aquesta primera aproximació.

La primera en passar pels micròfons de la premsa per donar una opinió a aquest debat ha sigut la presidenta del grup parlamentari d’Andorra Endavant, Carine Montaner. “Per a nosaltres, ens resulta evident que el que vol la gent són idees clares. El Govern fa públiques les quotes d’immigració, però no fa referència en cap moment a la nostra immigració selectiva“, ha desprès amb recel la portaveu d’AE. Recorda, en aquest sentit, que el seu partit té a la seva pàgina web l’estudi d’impacte de l’Acord d’associació detallat en 153 pàgines a disposició de tothom que ho vulgui consultar. Per a Montaner, és imprescindible brindar informació suficient sobre la matèria, de manera que també ha revelat que, a partir del gener, “Andorra Endavant engegarà al seu portal una eina d’intel·ligència artificial per recavar encara més dades sobre l’Acord i les seves repercussions”.

Altrament, la consellera de l’oposició ha precisat que els afers que més preocupen a la ciutadania envers les negociacions amb la UE són els d’habitatge i el que concep al poder adquisitiu. “Nosaltres tenim el nostre full de ruta; ja vam estipular que s’ha de prohibir que els propietaris d’una empresa forana desenvolupin la seva activitat dins d’un pis del país perquè això bloqueja totalment el mercat de lloguer“, ha refermat amb duresa.

Cerni Escalé, president del grup parlamentari de Concòrdia, també ha esperat el seu torn per ser demanat sobre la mateixa qüestió: el rebuig que s’ha plasmat a l’Acord. Així, el conseller general ha titllat els resultats com “un indicador greu” i que mereix tota l’atenció del Govern per haver “creat un clima negatiu envers aquest”. El portaveu de Concòrdia ha sostret així que intentar convocar un referèndum en la situació que es viu actualment als carrers, amb una valoració molt negativa de l’opinió pública, “pot ser perjudicial”. Una afirmació que li ha donat per assegurar que si no canvia aquest panorama, l’Executiu no hauria de convocar el vot popular per una raó de “responsabilitat política”. “Hi ha una posició de statu quo que cada vegada és més notòria. Andorra manté acords amb Europa que són altament beneficiosos avui dia. Des de Concòrdia som ‘europositius’; creiem que hem d’arribar a un clima d’entesa i de cooperació”, ha fet saber.

Al seu torn, la presidenta del grup parlamentari socialdemòcrata, Judith Casal, ha volgut mitigar l’opinió dels detractors de l’Acord assenyalant que aquesta enquesta “va iniciar-se quan encara no s’havia llançat la campanya divulgativa”. Anant més enllà, la presidenta socialdemòcrata fa entendre que confia que aquest resultat, “un cop la gent rebi més informació al respecte, es podria revertir”. A més, ha fet referència que el Col·legi d’Economistes es troba treballant actualment en aquesta divulgació informativa, com també “altres taules de treball per abordar el tema amb precisió”. Una iniciativa que per a la formació de Casal “és pel que s’apostarà contínuament” fins a la celebració del comentat referèndum. A la consellera no l’ha sorprès, tampoc, que l’habitatge s’erigeixi en la principal preocupació de la gent amb l’Acord.

En concloure la sessió d’avui del Consell General, el ministre de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia, Guillem Casal, ha parlat en nom del Govern sobre aquest assumpte. Pel ministre, el fet que en aquests moments ja estigui traduït el text en català “és un motiu molt important a celebrar, la qual cosa, quan es va començar a elaborar la referida enquesta al setembre, no ho estava”. D’aquesta forma és com Casal ha indicat que la campanya divulgativa “encara no arribés a temps” per contrastar molts dels resultats englobats a l’enquesta. “En el moment que es va posar en marxa no coincidia amb l’inici de les enquestes. Si no vaig mal errat, el 75% dels que estaven molt ben informats o prou familiaritzats amb el tema es mostraven a favor del projecte. Com més informació, més suport hi ha pel mateix i és important que aquesta sigui el més objectiu i veraç possible”, manifesta. El ministre portaveu sostreu així que votar en contra del text “és anar en direcció desconeguda”.

Sobre això, ha volgut també pronunciar-se en acabar de presentar les esmenes al projecte de llei del pressupost de 2025 el president del grup parlamentari demòcrata, Jordi Jordana, qui ha reconegut que “s’ha de millorar la informació que es fa arribar als ciutadans”, tot i ser una tasca degudament complicada atenent que es tracta d’un acord i “a vegades, transformar matèries mínimament complexes en missatges clars i planers requereix el seu esforç”. La part positiva, ressalta, és que la gent que sí que ha estat informada “té tendència a decantar-se favorablement per l’Acord”, de manera que també s’evidencia que l’explicació del text és fonamental.

D’altra banda, Jordana ha assegurat que saben perfectament que els dos temes que més preocupen als habitants del país en aquest sentit són la immigració i la sobirania. “Pel que fa al primer punt, s’ha trobat, penso, un sistema de quotes que garantirà amb resultats una immigració controlada i que nosaltres puguem decidir fins a on volem arribar. Respecte a la sobirania, perdríem el seu caràcter, però només en certs aspectes com aquells vinculats a l’acord econòmic, que això no vol dir que no la guardem en altres termes com seria la política exterior, herències o propietats”, deslliga el portaveu. Ara bé, per a Jordana és “innegable” que Andorra necessita un mínim de relació estable amb Europa per “poder-nos reconèixer com a Estat i país davant el món”.

Finalment, ha sigut el president del grup parlamentari de Ciutadans Compromesos, Carles Naudi, acompanyant al president demòcrata en la presentació abans citada, qui ha pres la paraula per asseverar que “l’enquesta és encara molt recent”, i que s’ha de començar a estudiar amb “una mica més de detall”. Ha tipificat que si es va pels carrers a Andorra, “no sorprèn a ningú que actualment el no guanyi al sí”; no obstant això, el conseller combrega amb la idea de Jordana que “les persones que estan degudament informades sobre la matèria, cada cop estan més convençudes que seria un avanç positiu”, i les que pensen que no ho seria és per una manca de documentació.