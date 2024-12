Només un 24% dels andorrans votaria a favor de l’acord d’associació amb la Unió Europea si se celebrés una consulta popular avui, mentre que un 46,9% s’hi oposaria. Així ho revelen els resultats de l’Observatori del segon semestre de 2024, presentats aquest dijous pel director del grup de recerca sociològica d’Andorra Recerca i Innovació (AR+I), Joan Micó. L’enquesta, elaborada entre el 9 i el 25 d’octubre a través de trucades telefòniques, evidencia una clara divisió d’opinions i, sobretot, una preocupant manca d’informació sobre aquest acord, el qual marcarà el futur del país.

“És la primera vegada que hem fet aquesta pregunta a la ciutadania”, ha explicat Micó, qui ha destacat com una de les principals conclusions que un 67% dels enquestats andorrans es considera poc informat sobre l’Acord, enfront d’un 30,5% que assegura estar bastant o molt informat. Entre els residents no andorrans, el percentatge de persones poc o gens informades és encara més elevat, arribant al 78%, mentre que només un 21% afirma tenir informació suficient. En total, un 73% de les persones que han sentit a parlar de l’Acord es declaren poc o gens informades, fet que posa en relleu la necessitat d’una millor comunicació.

L’Observatori també posa de manifest les crítiques a la comunicació del Govern sobre aquesta qüestió. Només un 33,7% dels enquestats considera que l’Executiu està transmetent la informació de manera regular, mentre que un 30,7% valora la comunicació com a deficient i un 27,7% opta per no respondre. Les demandes de la ciutadania són clares: més transparència, informació menys tècnica i explicacions detallades. “Els enquestats han suggerit accions concretes, com més debats públics, reunions participatives i trobades de poble“, ha detallat Micó.

Pel que fa als arguments darrere del suport o l’oposició a l’Acord, els resultats reflecteixen diferències significatives en les prioritats dels ciutadans. Entre aquells que consideren l’acord més aviat perjudicial, un 56% expressa preocupació per la política migratòria, un 47,4% tem per la sobirania nacional i un 43,7% veu riscos per al creixement urbanístic sostenible. D’altra banda, els partidaris de l’Acord destaquen com a principals beneficis el reforç de les relacions internacionals (66,8%) i les oportunitats que podria oferir per als joves (56,3%).

Un 39% dels enquestats que han sentit a parlar-hi consideren que aquest és positiu, incloent-hi un 35% dels andorrans i un 43% dels no andorrans. En canvi, un 40% pensen que l’Acord és negatiu (un 44% entre els andorrans i un 39% entre els no andorrans). Un 6% no el consideren ni positiu ni negatiu i un 13% no saben o no responen.

Malgrat que un 90,2% dels andorrans i un 75,1% dels residents no andorrans han sentit a parlar de l’Acord d’associació, els resultats de l’enquesta apunten que la informació disponible no arriba de manera efectiva ni és suficient per dissipar els dubtes de la ciutadania. Aquesta manca de claredat posa en relleu la necessitat d’un debat públic més ampli i detallat abans que es pugui celebrar un referèndum.