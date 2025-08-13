Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
  • Les unitats, amb rendes mensuals de 373,87 i 426,89 euros, s’han adjudicat a inscrits al registre amb la puntuació més alta. | Arxiu
El Periòdic d'Andorra
Encara hi ha cinc pendents d'atorgar

L’INH reassigna dos pisos de lloguer assequible a l’antic hotel Pellicer per contenir les 31 renúncies acumulades

La mesura redueix el nombre d’habitatges pendents i situa en cinc les unitats encara sense adjudicar de les 23 ofertades inicialment

L’Institut Nacional de l’Habitatge (INH) ha fet públiques aquest dimecres dues noves adjudicacions per ocupar habitatges de l’edifici de lloguer assequible a l’antic hotel Pellicer de Canillo, situat a l’avinguda Sant Joan de Caselles, després que els beneficiaris inicials renunciessin a la cessió.

Segons recull el Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA), es tracta de dues unitats amb rendes mensuals establertes en 373,87 i 426,89 euros. Tal com estableix l’edicte, el procediment ha seguit el sistema d’assignació d’habitatges deserts, oferint-los a persones inscrites al registre que, tot i no haver-se presentat a la convocatòria concreta, disposaven de la puntuació més alta d’acord amb els criteris vigents.

Les persones adjudicatàries seran convocades en un termini d’un mes a partir de la publicació per signar el contracte de cessió administrativa d’ús d’habitatge públic. La convocatòria especificarà la data i l’hora de la signatura, la renda corresponent i l’import de la fiança. Així i tot, l’INH adverteix que la manca de formalització dins el termini establert comportarà la renúncia automàtica a l’adjudicació.

Aquestes dues noves adjudicacions s’emmarquen en el procés de reassignació d’habitatges a la parròquia canillenca, que ja ha acumulat 31 renúncies des de l’inici. Actualment queden cinc pisos per assignar dels 23 inicials. A principis de juliol, la ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, va descartar modificar immediatament els requisits d’accés, tot i que va obrir la porta a fer-ho a partir de l’octubre si no s’aconsegueix adjudicar almenys quatre dels habitatges encara disponibles.

L’INH acumula 31 renúncies en l’adjudicació dels habitatges de lloguer assequible de l’antic hotel Pellicer

