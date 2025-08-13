L’INH reassigna dos pisos de lloguer assequible a l’antic hotel Pellicer per contenir les 31 renúncies acumulades

L’Institut Nacional de l’Habitatge (INH) ha fet públiques aquest dimecres dues noves adjudicacions per ocupar habitatges de l’edifici de lloguer assequible a l’antic hotel Pellicer de Canillo, situat a l’avinguda Sant Joan de Caselles, després que els beneficiaris inicials renunciessin a la cessió.
Segons recull el Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA), es tracta de dues unitats amb rendes mensuals establertes en 373,87 i 426,89 euros. Tal com estableix l’edicte, el procediment ha seguit el sistema d’assignació d’habitatges deserts, oferint-los a persones inscrites al registre que, tot i no haver-se presentat a la convocatòria concreta, disposaven de la puntuació més alta d’acord amb els criteris vigents.
Les persones adjudicatàries seran convocades en un termini d’un mes a partir de la publicació per signar el contracte de cessió administrativa d’ús d’habitatge públic. La convocatòria especificarà la data i l’hora de la signatura, la renda corresponent i l’import de la fiança. Així i tot, l’INH adverteix que la manca de formalització dins el termini establert comportarà la renúncia automàtica a l’adjudicació.
Aquestes dues noves adjudicacions s’emmarquen en el procés de reassignació d’habitatges a la parròquia canillenca, que ja ha acumulat 31 renúncies des de l’inici. Actualment queden cinc pisos per assignar dels 23 inicials. A principis de juliol, la ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, va descartar modificar immediatament els requisits d’accés, tot i que va obrir la porta a fer-ho a partir de l’octubre si no s’aconsegueix adjudicar almenys quatre dels habitatges encara disponibles.