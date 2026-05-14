L’Executiu es mostra obert a ampliar els 35 milions d’euros per al parc públic arran de la “bona situació dels comptes”

Poc més d’una setmana després que l’Executiu anunciés que, dels 88 milions d’euros de superàvit, 35 milions es destinaran a incrementar el parc públic d’habitatge, la ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, ha afirmat que “la situació econòmica del Govern en aquests moments potser permet anar una mica més enllà”.
En aquest sentit, Marsol ha manifestat que, tot i que encara no s’ha publicat l’edicte, ja “hem tingut persones que ens han fet arribar que ens faran oferta”. De fet, ha matisat que no han estat pocs els interessats. “Hi ha hagut vàries ofertes i algunes realment interessants per poder dir sí ràpid i poder tindre els pisos ja a disposició perquè estan completament acabats”.
“Hi ha hagut vàries ofertes i algunes realment interessants per poder dir sí ràpid i poder tindre els pisos ja a disposició perquè estan completament acabats” – Conxita Marsol
I és que cal recordar que una de les prioritats del Govern és adquirir edificis acabats per posar-los al mercat públic al més aviat possible. “Ara ben aviat farem les ofertes perquè les persones que ens volien proposar edificis, i que són edificis que estan el més acabats possible, doncs millor”, ha reiterat.
No obstant això, caldrà veure, una vegada surti l’edicte, quin és el nombre total de propostes. Tanmateix, segons ha explicat Marsol, hi ha bastants interessats i confia que s’acabin presentant. “Jo estaria molt contenta que en tinguéssim moltes i que hagués d’apujar l’import que tinc”.
“Ara ben aviat farem les ofertes perquè les persones que ens volien proposar edificis, i que són edificis que estan el més acabats possible, doncs millor” – Conxita Marsol
Així i tot, la titular d’Habitatge ha puntualitzat que la possible ampliació de recursos econòmics per al parc públic d’habitatge “encara no s’ha parlat” amb la resta de membres del Govern, tot i que “és una cosa que tenim sobre la taula”. En aquesta línia, Marsol ha recalcat que és “la nostra prioritat” i, donada la “bona situació” en els comptes, “jo penso que els comptes donen”. En tot cas, la ministra ha indicat que el millor és anar pas a pas i esperar a confirmar que les persones interessades realment acabin presentant-se. “Aleshores, si necessitem més diners, ho posarem sobre la taula”, ha sentenciat.
Cal recordar que, en la darrera sessió del Consell General, es va aprovar el Projecte de llei de modificació de la Llei de sostenibilitat de les finances públiques per poder destinar els 35 milions d’euros del superàvit del 2025 al parc públic d’habitatge, a més d’invertir 5,15 milions d’euros a la cartera de Salut.
En aquest context, dels 35 milions, es destinaran 21,6 milions d’euros a l’adquisició d’edificis, 6,4 milions a l’adquisició de terreny, 6 milions a la construcció d’edificis i 1 milió a projectes constructius. Tot i que la setmana passada Marsol va deixar clar que “la llei preveu que es podran reassignar”, segons les necessitats de cada moment.