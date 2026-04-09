Espot treu pit de l’acord de gestió de fronteres com una “solució intel·ligent” i nega cap cessió de sobirania a Europa

El cap de Govern, Xavier Espot, ha defensat l’acord de gestió de fronteres amb Europa i l’ha qualificat de “solució intel·ligent”, tot negant que impliqui cap cessió de sobirania. Segons ha assegurat, “l’impacte real és molt clar i positiu per a Andorra” perquè permet mantenir la fluïdesa a les fronteres i reforçar la seguretat.
Tot i aquest posicionament, el president del grup parlamentari Concòrdia, Cerni Escalé, ha advertit que el sistema no és exclusiu d’Andorra i que també afecta altres petits estats europeus. “Han de vigilar de no vendre que és un acord únic per al Principat”, ha assenyalat, reclamant més transparència i accés al contingut del sistema per entendre’n l’abast real.
Espot ha volgut replicar les crítiques d’Escalé assegurant que les situacions no són comparables i que no existeix un acord equivalent amb altres estats com Mònaco, defensant que el Govern ha actuat per preservar l’statu quo del país i evitar l’aplicació de controls sistemàtics a les fronteres.
“No estem davant d’una cessió, sinó d’una solució intel·ligent, més drets, més seguretat, cap col·lapse a les fronteres” – Xavier Espot
Tanmateix, el mandatari ha remarcat que l’acord manté el model actual de controls, basat en inspeccions aleatòries, i evita la implementació de controls sistemàtics vehicle per vehicle o de tots els passaports a les fronteres terrestres. “Amb l’acord el que es fa és tenir el mateix control que ara, amb controls aleatoris”, ha afirmat, insistint que aquest sistema és “essencial” tant per a la mobilitat com per a l’activitat econòmica.
Tot i que amb l’acord el territori andorrà computarà dins de l’espai Schengen, el cap de Govern ha reiterat que no hi ha cessió de competències. “No estem davant d’una cessió, sinó d’una solució intel·ligent, més drets, més seguretat, cap col·lapse a les fronteres”, ha defensat. En aquest sentit, ha destacat com a avenç que els residents de països tercers, una vegada superin el control, podran viatjar per l’espai Schengen sense necessitat de visat.
En clau estratègica, Espot ha defensat que l’acord respon a la necessitat d’anticipar-se a l’aplicació de l’Entry/Exit System (EES), el qual s’implantarà de manera generalitzada. “La lliçó és que val molt més la pena ser-hi dins que ser-hi fora”, ha afirmat, reivindicant el marge de negociació per adaptar-se als canvis europeus sense que s’imposin de manera directa. En aquesta línia, el president del grup Demòcrata, Jordi Jordana, ha valorat l’acord com “de llarga rellevància” i ha destacat que els nacionals andorrans queden fora del sistema, fet que també beneficia residents de fora de la Unió Europea.
Així, el conveni estableix que els controls migratoris i les avaluacions de seguretat recaiguin en Espanya i França, un fet que el Govern defineix com una cooperació “robusta”. Espot ha explicat que “els responsables de Schengen de França i Espanya portaran a terme les avaluacions” per garantir que les persones no representin un risc. Aquestes comprovacions poden durar fins a 28 dies, prorrogables 14 més, període durant el qual el Ministeri d’Interior expedirà un permís provisional perquè els afectats puguin treballar.
Pel que fa a la implementació, el cap de Govern ha insistit en la necessitat d’una comunicació clara. “Aquest acord és positiu, molt tècnic i afecta aspectes molt concrets de la vida quotidiana”, ha dit, avançant que es farà una comunicació “pràctica i pedagògica” a través de canals oficials i dirigida també als sectors econòmics implicats. Aquesta línia respon també a la preocupació expressada per la presidenta del grup socialdemòcrata, Susanna Vela, qui ha preguntat per accions específiques amb agències de viatges i casos de dificultats en aeroports.