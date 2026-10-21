Les zones econòmiques d’Organyà i Pàmies avancen sense calendari i amb el règim fiscal encara per negociar

En el marc de les II Jornades de Cooperació Transfronterera, l’ambaixadora per a la cooperació transfronterera d’Andorra, Noelia Souque, ha explicat que les zones econòmiques especials d’Organyà, a Catalunya, i Pàmies, a Occitània, continuen avançant amb l’objectiu d’atreure empreses i diversificar l’activitat econòmica del Pirineu. Tanmateix, ha aclarit que encara no es disposa d’un calendari definit. «La zona d’Organyà ja té la infraestructura que ha començat a avançar. Per part de l’Arieja, encara estem determinant exactament la implantació possible de la zona econòmica», ha declarat Souque.
En aquest sentit, Souque també ha mencionat que «són projectes a llarg termini i també amb una visió de desenvolupament del Pirineu a llarg termini, i crec que haurien de transcendir les legislatures i el tema electoral per poder prosperar i anar avançant», tot defensant que els grups de treball constituïts amb Catalunya i Occitània mantinguin la seva activitat independentment dels canvis polítics que es puguin produir.
«Són projectes a llarg termini i també amb una visió de desenvolupament del Pirineu a llarg termini, i crec que haurien de transcendir les legislatures i el tema electoral per poder prosperar« – Noelia Souque
D’altra banda, també queda pendent el tractament fiscal d’aquestes zones. El president de la Confederació Empresarial Andorrana (CEA), Gerard Cadena, ha plantejat la necessitat de valorar «un procés fiscal diferent del que teníem fins ara» amb l’objectiu d’evitar possibles problemes entre els sistemes tributaris dels tres territoris. «Això serà objecte d’unes negociacions i, per tant, veurem fins on arriba», ha destacat Cadena, qui també ha aprofitat per recordar que Canàries ja disposa d’un règim fiscal específic que va requerir negociacions amb Espanya i la Unió Europea.
Així mateix, el president de la CEA ha posat sobre la taula les dificultats que pateixen algunes empreses a l’hora de dur a terme les seves activitats als diferents territoris, defensant, d’aquesta manera, la necessitat d’escoltar-les per identificar els problemes que troben en el seu funcionament. Per la seva banda, Souque ha admès l’augment del desequilibri entre Catalunya i Occitània en els últims anys i ha afirmat que revertir la situació «no depèn tant de les polítiques, sinó que també depèn de les empreses i les polítiques pròpies de les empreses i dels grups empresarials».
Agrupació Europea de Cooperació Territorial
Durant l’acte, Souque també ha assenyalat que Andorra, Catalunya i Occitània han mantingut reunions trilaterals durant el 2026 per preparar la creació d’una Agrupació Europea de Cooperació Territorial (AECT). Tanmateix, i tot i que ja s’han acordat quatre àmbits de treball (desenvolupament econòmic, mobilitat i desenclavament, promoció cultural i protecció del medi ambient), encara no hi ha una data clara per a la constitució efectiva de l’organisme. «El primer projecte serà anar a estudiar com podem obtenir finançament per poder materialitzar el Tramvalira», ha indicat Souque, qui ha advertit, però, que «no es materialitzarà demà, però serà també un procés per poder arribar al resultat de tenir un tramvia algun dia».
Segons ha explicat, la voluntat és que l’AECT faciliti l’accés a nous fons europeus per desenvolupar infraestructures transfrontereres. D’altra banda, també ha apuntat altres àmbits, com la protecció dels ecosistemes dels parcs naturals i la candidatura de la UNESCO, sobre la qual ha declarat que «caldrà estudiar com podem crear també una mena d’oferta basada en promoure el patrimoni i promoure la nostra cultura», amb la voluntat d’aprofitar conjuntament els resultats de la candidatura als tres territoris. Així mateix, ha posat sobre la taula altres projectes, com el desenvolupament de rutes de turisme sostenible amb l’Arieja.