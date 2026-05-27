La majoria i Andorra Endavant presenten una proposta per donar “un nou impuls” a les relacions amb França

Els grups parlamentaris de Demòcrates, Ciutadans Compromesos i Andorra Endavant han entrat a tràmit una proposta d’acord amb l’objectiu de reforçar les relacions entre Andorra i França i avançar cap a una relació “més simètrica” amb els dos estats veïns. El text defensa la necessitat de donar “un nou impuls” als vincles amb el país gal i planteja fer-ho tant des del Govern com amb una implicació directa del Consell General.
La iniciativa s’ha treballat inicialment des de la comissió legislativa d’Exterior amb voluntat de consens entre totes les forces parlamentàries. Tot i això, finalment Concòrdia i el Partit Socialdemòcrata han decidit no sumar-se a la proposta, malgrat que, segons indiquen els impulsors, el text s’havia elaborat amb “voluntat transversal i compartida”.
La proposta neix arran de les reunions periòdiques mantingudes amb els grups d’amistat del Senat i de l’Assemblea Nacional francesa, en les quals s’han detectat diversos àmbits a reforçar. Entre aquests, destaquen la disminució dels estudiants andorrans que escullen França per cursar estudis universitaris, el baix pes de les importacions franceses (representen només un 10%), els problemes de mobilitat a l’hivern o la lluita contra el contraban.
En aquest sentit, el text insta el Govern a consolidar nous mecanismes de cooperació amb França en matèries com l’educació, la sanitat, l’economia, l’energia, les infraestructures i la seguretat. Pel que fa a l’àmbit educatiu, es planteja ampliar els intercanvis amb la regió d’Occitània, reforçar la formació continuada dels docents andorrans a França i facilitar l’accés dels estudiants del Principat a centres universitaris francesos.
En matèria sanitària, s’aposta per continuar desenvolupant col·laboracions amb unitats franceses especialitzades en oncologia, geriatria i urgències. En l’àmbit econòmic, es planteja estudiar la viabilitat d’una zona econòmica a l’Arieja per reforçar els intercanvis comercials amb Andorra. A més, es defensa impulsar projectes energètics descarbonitzats per augmentar la independència energètica i reforçar la cooperació policial i duanera contra el contraban, especialment mitjançant patrulles mixtes i sistemes de traçabilitat del tabac.
Pel que fa a les infraestructures, la proposta insisteix en la necessitat de continuar invertint en la viabilitat hivernal de les carreteres franceses d’accés al Principat, millorar la connexió ferroviària amb Andorre-l’Hospitalet i reactivar el projecte ferroviari Barcelona-Puigcerdà-Tolosa. A més, es planteja estudiar una ruta turística ciclista i de senderisme entre Ordino i la vall francesa d’Auzat a través de la zona del Port de Rat. Finalment, el text proposa crear una Agrupació Europea de Cooperació Territorial per impulsar “projectes ambiciosos” i avançar cap a la configuració d’un “Espai Pirinenc”.