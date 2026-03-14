L’avortament manté les discrepàncies: Escalé reclama despenalitzar també els metges i Espot admet que és una assignatura pendent

El debat sobre la despenalització de l’avortament continua generant discrepàncies entre els grups parlamentaris. Tot i que diferents forces coincideixen a reconèixer que es tracta d’una qüestió pendent, les posicions divergeixen sobre com s’hauria d’abordar i quin abast hauria de tenir la reforma.
En aquest sentit, el president del grup parlamentari de Concòrdia, Cerni Escalé, ha defensat que el debat hauria d’anar més enllà de la despenalització per a la dona i incloure també els professionals sanitaris. Segons ha explicat, a l’inici de la legislatura semblava que existia una predisposició per avançar en aquesta direcció. “Semblava que hi havia una disposició del Vaticà amb el papa antic per tirar endavant la despenalització per al facultatiu metge, que és l’important”, ha afirmat.
Escalé considera que limitar el debat a la despenalització per a la dona no comportaria canvis reals. “Ara parlem només de la despenalització per a la dona i no canvia res”, ha assenyalat, tot recordant que no hi ha hagut encausaments contra dones per aquesta qüestió. En aquest sentit, ha insistit que “el que és clau, el que és essencial, és la despenalització per al metge”, ja que permetria incloure el servei mèdic.
Des del grup parlamentari Socialdemòcrata, la seva presidenta, Sussana Vela, ha valorat positivament que el debat s’hagi tornat a situar sobre la taula. “Nosaltres ho volem veure com una oportunitat oberta per a la discussió de la despenalització de l’avortament i la seva legalització”, ha manifestat.
Vela també ha apel·lat al paper de les entitats i col·lectius per continuar impulsant el debat i reclamar avenços en aquest àmbit. “He apel·lat a la societat civil, la seva importància per anar avançant en tots aquests drets, per anar posant el dit a la nafra allà on toca”, ha assenyalat. Segons ha defensat, el treball conjunt entre institucions i societat civil és clau “pel millor futur d’aquest país i de la nostra població”.
En paral·lel, el cap de Govern, Xavier Espot, ha admès que la despenalització de l’avortament continua sent una qüestió pendent. “És veritat que tenim una assignatura pendent en aquest àmbit”, ha reconegut, tot indicant que el Govern hi està treballant “de manera discreta i serena”.
Tot i això, Espot ha remarcat que el dret a la interrupció voluntària de l’embaràs “és molt important, però no és l’únic dret”. En aquest sentit, ha defensat que en els darrers anys s’han produït avenços en matèria d’igualtat de gènere. “En els últims deu anys s’han fet avenços molt significatius en el reconeixement ple de la igualtat de gènere”, ha afirmat, i ha apostat per continuar treballant “de manera constructiva i dialogada” per trobar un punt d’equilibri que permeti avançar en la despenalització sense alterar el règim institucional.
Per la seva banda, el president del grup parlamentari Demòcrata, Jordi Jordana, ha defensat que el debat s’ha d’emmarcar dins del marc constitucional vigent. Segons ha indicat, no considera que hi hagi un clam per reformar la Constitució. “És un text que encara té recorregut i inclou moltes variants que poden incloure el dret de les dones”, ha afirmat.
Jordana també ha recordat que la Constitució recull diferents drets que s’han de tenir en compte en aquest debat. “La Constitució reconeix una sèrie de drets, però també reconeix el dret a la vida”, ha indicat. En aquest sentit, ha defensat que és possible avançar en els drets de les dones mantenint l’actual marc institucional. “Les dues qüestions són plenament compatibles”, ha conclòs.