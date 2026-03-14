  • Escalé defensa que el debat hauria d’anar més enllà de la despenalització per a la dona i incloure també els professionals sanitaris. | El Periòdic
Laura Gómez Rodríguez
Debat sobre un possible projecte de llei

L’avortament manté les discrepàncies: Escalé reclama despenalitzar també els metges i Espot admet que és una assignatura pendent

Vela apel·la a la societat civil perquè continuï pressionant i “posant el dit a la nafra” per avançar en els drets reproductius

El debat sobre la despenalització de l’avortament continua generant discrepàncies entre els grups parlamentaris. Tot i que diferents forces coincideixen a reconèixer que es tracta d’una qüestió pendent, les posicions divergeixen sobre com s’hauria d’abordar i quin abast hauria de tenir la reforma.

En aquest sentit, el president del grup parlamentari de Concòrdia, Cerni Escalé, ha defensat que el debat hauria d’anar més enllà de la despenalització per a la dona i incloure també els professionals sanitaris. Segons ha explicat, a l’inici de la legislatura semblava que existia una predisposició per avançar en aquesta direcció. “Semblava que hi havia una disposició del Vaticà amb el papa antic per tirar endavant la despenalització per al facultatiu metge, que és l’important”, ha afirmat.

Escalé considera que limitar el debat a la despenalització per a la dona no comportaria canvis reals. “Ara parlem només de la despenalització per a la dona i no canvia res”, ha assenyalat, tot recordant que no hi ha hagut encausaments contra dones per aquesta qüestió. En aquest sentit, ha insistit que “el que és clau, el que és essencial, és la despenalització per al metge”, ja que permetria incloure el servei mèdic.

Des del grup parlamentari Socialdemòcrata, la seva presidenta, Sussana Vela, ha valorat positivament que el debat s’hagi tornat a situar sobre la taula. “Nosaltres ho volem veure com una oportunitat oberta per a la discussió de la despenalització de l’avortament i la seva legalització”, ha manifestat.

“El que és clau, el que és essencial, és la despenalització per al metge” – Cerni Escalé

Vela també ha apel·lat al paper de les entitats i col·lectius per continuar impulsant el debat i reclamar avenços en aquest àmbit. “He apel·lat a la societat civil, la seva importància per anar avançant en tots aquests drets, per anar posant el dit a la nafra allà on toca”, ha assenyalat. Segons ha defensat, el treball conjunt entre institucions i societat civil és clau “pel millor futur d’aquest país i de la nostra població”.

En paral·lel, el cap de Govern, Xavier Espot, ha admès que la despenalització de l’avortament continua sent una qüestió pendent. “És veritat que tenim una assignatura pendent en aquest àmbit”, ha reconegut, tot indicant que el Govern hi està treballant “de manera discreta i serena”.

Macron defensa els drets de les dones, però evita referir-se explícitament al debat sobre l'avortament a Andorra

Tot i això, Espot ha remarcat que el dret a la interrupció voluntària de l’embaràs “és molt important, però no és l’únic dret”. En aquest sentit, ha defensat que en els darrers anys s’han produït avenços en matèria d’igualtat de gènere. “En els últims deu anys s’han fet avenços molt significatius en el reconeixement ple de la igualtat de gènere”, ha afirmat, i ha apostat per continuar treballant “de manera constructiva i dialogada” per trobar un punt d’equilibri que permeti avançar en la despenalització sense alterar el règim institucional.

Per la seva banda, el president del grup parlamentari Demòcrata, Jordi Jordana, ha defensat que el debat s’ha d’emmarcar dins del marc constitucional vigent. Segons ha indicat, no considera que hi hagi un clam per reformar la Constitució. “És un text que encara té recorregut i inclou moltes variants que poden incloure el dret de les dones”, ha afirmat.

Jordana també ha recordat que la Constitució recull diferents drets que s’han de tenir en compte en aquest debat. “La Constitució reconeix una sèrie de drets, però també reconeix el dret a la vida”, ha indicat. En aquest sentit, ha defensat que és possible avançar en els drets de les dones mantenint l’actual marc institucional. “Les dues qüestions són plenament compatibles”, ha conclòs.

Baró fixa l'estiu com a nova data per traslladar el text de la despenalització de l'avortament al Consell General

  • Política, Societat
Els prop de trenta andorrans que volien tornar de l’Orient Mitjà ja han arribat al país gràcies a l'”ajuda consular”
  • Política
Escalé veu “raons fonamentades” per pensar que les autoritzacions dels centres comercials “no van existir”
  • Política
El Comú d’Andorra la Vella defensa que la llei no permetia denegar les llicències dels nous centres comercials
