Mas anuncia una convocatòria del Consell Econòmic i Social per planificar el futur tall de l’RN20, encara sense data

Una vegada finalitzin els estudis complementaris del bloc rocós, serà necessari efectuar un nou tancament temporal de la carretera RN20 per executar les actuacions addicionals que es determinin i procedir a una nova avaluació dels riscos. L’objectiu serà identificar eventuals inestabilitats que es puguin detectar durant el període de reobertura provisional.
En aquest context, la cònsol major d’Encamp, Laura Mas, ha anunciat una “nova convocatòria del Consell Econòmic i Social per poder treballar, planificar i fer una proposta al Govern i a les autoritats franceses perquè aquestes noves afectacions, que hi haurà en un futur per acabar els treballs, puguin ser en un període que faci la mínima afectació possible a nivell econòmic al Pas de la Casa”.
Mas ha qualificat la reobertura com una “notícia molt esperada, no només pels veïns, empresaris i el comú, sinó pel país”, i ha recordat que el tall ha tingut “una gran afectació”. En aquest sentit, ha volgut agrair a les autoritats franceses i al Govern que hagin pogut accelerar aquesta reobertura.
La cònsol major ha destacat que l’estabilització del bloc rocós de 500 metres cúbics ha estat clau per permetre l’obertura amb garanties de seguretat. “Que la part de la roca de 500 metres cúbics pugui sostenir-se amb els treballs que s’han fet ens permet fer aquesta reobertura amb tota la seguretat, i ha estat un punt molt a favor”, ha afirmat, tot subratllant que haver pogut avançar el calendari “ha estat un gran avantatge”.
Pel que fa a les ajudes aprovades pel Consell de Comú, Mas ha recordat que continuen vigents i que a partir de l’1 de març ja es poden sol·licitar per cobrir el període del mes de febrer, quan l’accés per l’RN20 ha estat tancat. “Sempre han estat ajudes planificades per al període de tancament”, ha assenyalat.
En relació amb el futur tancament per completar les obres, la cònsol ha insistit en la necessitat de consensuar el calendari amb el teixit econòmic i associatiu del Pas de la Casa. “És important parlar-ho amb tots els sectors, perquè és obvi que n’hi ha que treballen a l’hivern i altres a l’estiu”, ha indicat, tot apuntant que el període idoni hauria de situar-se fora de les dues temporades fortes per garantir la menor afectació possible. La voluntat és poder planificar i traslladar aquesta proposta “quan abans” tant al Govern com a les autoritats franceses.