  • Laura Camps Solà, nova secretària d’Estat d’Economia, Treball i Habitatge. | Govern
El Periòdic d'Andorra
Canvis a l’organigrama del Govern

Laura Camps és nomenada nova secretària d’Estat d’Economia, Treball i Habitatge en substitució de Jordi Puy

Camps arriba al càrrec després d’una etapa al Comú de la Massana, on el Govern destaca que ha liderat processos de millora organitzativa

El Govern ha formalitzat el relleu a la Secretaria d’Estat d’Economia, Treball i Habitatge amb el nomenament de Laura Camps Solà com a nova responsable del càrrec. La decisió s’ha pres a proposta de la ministra Conxita Marsol i comporta la substitució de Jordi Puy, qui passarà a exercir com a cap de gabinet del cap de Govern a partir de la setmana vinent.

Camps, de 39 anys, arriba a la Secretaria d’Estat després d’una etapa al Comú de la Massana, on ha ocupat la secretaria general i ha liderat processos de millora organitzativa, modernització administrativa i coordinació de projectes estratègics. Jurista de formació, acumula una trajectòria consolidada dins l’Administració andorrana, amb experiència prèvia al Comú d’Andorra la Vella —tant en funcions de secretaria general com al capdavant del gabinet jurídic— i en llocs d’assessorament i direcció vinculats a la gestió pública. La seva especialització inclou el dret públic, l’estructuració institucional, la contractació pública i la governança administrativa

El secretari d’Estat d’Economia i Habitatge Jordi Puy és l’escollit per estar al capdavant del gabinet d’Espot

