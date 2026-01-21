El secretari d’Estat d’Economia i Habitatge Jordi Puy és l’escollit per estar al capdavant del gabinet d’Espot

El Govern ha designat el secretari d’Estat d’Economia, Treball i Habitatge, Jordi Puy Segura, com a nou cap de gabinet a partir del mes que ve, en relleu de Silvia Calvó, qui ha deixat el càrrec després de ser nomenada directora general de Forces Elèctriques d’Andorra (FEDA). El relleu s’ha anunciat com un canvi de continuïtat dins l’estructura de l’Executiu.
El ministre portaveu, Guillem Casal, ha confirmat que el nomenament “es farà efectiu l’1 de febrer” i que la designació “es farà pública la setmana vinent”. Casal ha remarcat que el canvi no comportarà cap aturada en el funcionament de l’Executiu i ha assegurat que “no hi haurà vacant”, ja que el relleu s’ha previst de manera coordinada.
Tanmateix, cal recordar que el relleu al cap de gabinet arriba després del nomenament de Calvó al capdavant de FEDA, decisió que ha generat crítiques polítiques. En aquesta línia, Concòrdia va qüestionar el procediment utilitzat i va reclamar més transparència en les designacions de càrrecs públics, situant el debat en la necessitat de criteris clars i públics en els nomenaments institucionals.
Pel que fa al perfil professional, Puy Segura, nascut a Encamp l’any 1979, ha desenvolupat una trajectòria marcada per la combinació de perfils tècnics, jurídics i institucionals. És llicenciat en ciències ambientals per la Universitat Autònoma de Barcelona i també en periodisme i dret per la Universitat Pompeu Fabra. La seva carrera s’ha iniciat en l’àmbit de l’enginyeria ambiental, abans de fer el salt cap al món de la comunicació i del dret, exercint com a periodista des del 2004 i incorporant-se, tres anys més tard, a un despatx especialitzat en dret administratiu i urbanisme.
L’any 2010 s’ha incorporat a l’administració pública andorrana per desenvolupar diverses tasques entre les quals les funcions de secretari de comissions al Consell General i de secretari de la delegació andorrana a l’OSCE. En els darrers anys, entre el 2020 i l’actualitat, ha estat al capdavant de la codirecció d’un negoci familiar vinculat a l’agroturisme i la restauració, abans d’assumir la secretaria d’Estat d’Economia, Habitatge i Treball.