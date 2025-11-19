L’ABA rebutja la petició de Funció Pública i acusa el Govern d’“ingerència” i d’una “manca de rigor institucional”

L’Associació de Bombers d’Andorra (ABA) ha fet pública la seva resposta a la comunicació del secretari d’Estat de Funció Pública, Marc Cornella, en què es demanava documentació sobre la constitució i el nombre d’afiliats de les organitzacions representatives dins l’Administració general i la de justícia. Segons l’entitat, la petició no s’aplica al seu cas, ja que recorda que és una associació i no un sindicat, i que, per tant, “no té aplicació” en estar legalment constituïda i inscrita al Registre d’Associacions.
En el comunicat difós aquest dimecres, l’ABA subratlla que compleix “totes les obligacions que li corresponen segons la legislació vigent”, a més de retreure que la comunicació no s’hagi adreçat al president de l’entitat, fet que considera contrari “a qualsevol protocol mínimament institucional”. Segons l’ABA, aquesta circumstància “evidencia un tracte improvisat i poc respectuós amb les institucions i els seus representants”.
Pel que fa a la petició de facilitar el nombre d’afiliats, l’entitat afirma que “no existeix cap obligació legal” que l’obligui a aportar aquesta informació, la qual considera part del seu funcionament intern i que afecta tant membres en actiu com jubilats. L’ABA qualifica la sol·licitud d’“improcedent, infundada” i d’“ingerència injustificada en l’autonomia de l’Associació”, i anuncia que no trametrà el nombre total d’afiliats.
Així, l’associació adverteix que, a partir d’ara, si les comunicacions institucionals no s’adrecen al president, l’ABA “gestionarà qualsevol interacció exclusivament mitjançant comunicacions públiques”. Tot i això, obre la porta a emetre una certificació oficial si el secretari d’Estat “justifica de manera clara, documentada i legal” la necessitat real de la informació sol·licitada. Fins llavors, afirma que “qualsevol intent de pressió serà rebutjat de ple i considerat inacceptable”.
El comunicat inclou una reflexió sobre la gestió de Funció Pública i expressa “preocupació” perquè, segons l’entitat, “mentre es dediquen esforços a qüestions inexistents, no s’atenguin els problemes reals del sector públic ni dels qui han dedicat tota una vida al servei del país”. L’ABA considera que aquestes actuacions “erosionen la confiança institucional i debiliten el diàleg social”.
L’associació conclou el text afirmant que les “formes de governar” del cap de Govern, Xavier Espot, es caracteritzen per “la improvisació, la manca de rigor i una tendència creixent a controlar allò que no els correspon”. Segons l’ABA, el Govern “opta reiteradament per confondre, desinformar i pressionar les entitats que no s’alineen amb el seu relat”, concloent que “el respecte institucional no es demana: es demostra. I es demostra aplicant la llei amb rigor, no inventant obligacions inexistents”.