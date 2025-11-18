Funció Pública demana als sindicats que acreditin la seva constitució i facin constar el nombre actual d’afiliats

Funció Pública ha enviat una nova carta als sindicats de l’Administració general i de l’Administració de Justícia per sol·licitar que acreditin documentalment la seva constitució i el nombre d’afiliats. Segons el document, al qual ha tingut accés EL PERIÒDIC, l’objectiu és “disposar d’una informació actualitzada sobre les organitzacions sindicals que actuen dins l’Administració” i “garantir la correcta gestió pel que fa a la negociació col·lectiva”.
El text, signat pel secretari d’Estat Marc Cornella, demana a cada sindicat que remeti “el certificat expedit pel Departament de Treball que acrediti que la vostra entitat està degudament constituïda com a sindicat”. A més, sol·licita que consti “el nombre total d’afiliats actuals”, bé en el mateix certificat o en un document annex. La carta puntualitza que la informació servirà per conèixer “el nombre de persones a les quals representa cada sindicat, així com el nombre de personal no afiliat dins l’Administració general i l’Administració de justícia”.
La nova petició arriba després que, el passat mes d’octubre, l’Associació de Bombers d’Andorra (ABA) fes públic un comunicat expressant la seva “indignació i rebuig” davant la petició inicial. L’entitat considera que el Govern els instava a inscriure’s com a sindicat per continuar participant en el diàleg social, la qual cosa qualifica d’“actuació greu i inacceptable”, i defensa de nou que està “legalment registrada” al Registre d’Associacions i que “no necessita cap inscripció addicional”.
En aquest sentit, el sindicat també recorda que la seva assemblea va decidir integrar-se a la Unió Sindical d’Andorra (USdA), membre de la Confederació Europea de Sindicats. Per aquest motiu, van anunciar que traslladarien la situació al mateix organisme europeu, denunciant que “es vulneren i s’intenten restringir drets associatius dins la Funció Pública andorrana”.