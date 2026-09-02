L’AREB estudia l’encaix jurídic de la petició de Baró per accedir als balanços i els comptes de BPA del 2014 al 2025

L’Agència Estatal de Resolució d’Entitats Bancàries (AREB) es trobaria, a hores d’ara, analitzant jurídicament la petició d’informació sobre els balanços i els comptes de resultats de BPA entre els anys 2014 i 2025, després que el conseller socialdemòcrata Pere Baró demanés empara al síndic general, Carles Ensenyat, davant la negativa inicial a facilitar aquesta documentació. Prèviament, la petició havia passat per Govern, tal com ha indicat el ministre portaveu, Guillem Casal, apuntant que «en el passat ja ens havia passat en àmbits similars».
En aquest sentit, el ministre ha remarcat que la documentació reclamada no es troba en mans de l’Executiu, sinó de l’AREB, motiu pel qual s’ha hagut de traslladar la petició a l’organisme: «Govern ha fet de corretja de transmissió perquè aquesta informació no la tenim nosaltres», apuntalant, doncs, que serà ara l’agència qui haurà de determinar jurídicament com procedir davant la demanda de Baró. «Ens consta que ho analitzarà des del punt de vista jurídic, tenint en compte la legislació aplicable en aquestes situacions i les disposicions que preveu el Reglament del Consell General», ha afegit Casal.
Altrament, el portaveu governamental ha recordat que «l’AREB és un organisme independent i amb autonomia, i és qui té la informació en les seves mans», motiu pel qual, una vegada hagi finalitzat aquesta anàlisi i traslladi el seu posicionament, serà l’ens governamental qui faci arribar la resposta a la cambra parlamentària. «Un cop tinguem resposta de l’AREB, farem de corretja de transmissió al Consell General», ha precisat el ministre, qui ha evitat fixar una data concreta: «Ho trametrem el més ràpid possible. No tenim ànim de dilatar la resposta».