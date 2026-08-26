El PS demana empara al síndic general davant la negativa a facilitar els comptes de BPA entre el 2014 i el 2025

El grup parlamentari Socialdemòcrata ha presentat aquest dimecres una sol·licitud d’empara al síndic general, Carles Ensenyat, després de la resposta del Ministeri de Finances a la demanda d’informació relativa als balanços i els comptes de resultats detallats de Banca Privada d’Andorra (BPA) corresponents als exercicis compresos entre el 2014 i el 2025. Segons ha exposat la formació, la resposta de l’Executiu es limita a traslladar la posició de l’Agència Estatal de Resolució d’Entitats Bancàries (AREB), la qual considera que la documentació sol·licitada té caràcter reservat i no pot ser facilitada en aplicació del deure de secret establert per la normativa.
Així, des de les files socialdemòcrates han mostrat el seu desacord amb aquesta resposta i han defensat que, arran de la modificació del Reglament del Consell General, la informació requerida pels consellers generals en l’exercici de les seves funcions de control parlamentari hauria de ser facilitada. «No entenem per què el Govern no ha lliurat la informació sol·licitada i considerem necessari que sigui Sindicatura qui determini si aquesta negativa és compatible amb el dret dels consellers generals a disposar de la informació necessària per exercir les seves funcions», han exposat mitjançant un comunicat
«El control parlamentari no pot quedar buit de contingut si els representants no poden accedir a la informació necessària per fiscalitzar els organismes públics» – PS
En aquest sentit, el grup considera necessari recórrer a Sindicatura perquè determini si la negativa a facilitar la documentació és compatible amb les funcions de control i fiscalització dels consellers generals. «La transparència dels diners públics ha de ser la base de qualsevol democràcia. El control parlamentari no pot quedar buit de contingut si els representants escollits pels ciutadans no poden accedir a la informació necessària per fiscalitzar l’actuació dels organismes públics i les decisions que afecten els interessos generals del país», han defensat.
A més, el PS també ha recordat que aquesta qüestió ja es va plantejar durant la tramitació de la normativa de l’AREB, quan el grup va defensar que el deure de reserva no impedís l’exercici de les funcions de control parlamentari. Unes propostes que, segons assenyala la formació, van ser rebutjades per la majoria. «No entenem ni compartim les formes amb què el Govern està gestionant aquesta qüestió i, especialment, no compartim aquest obscurantisme institucional quan el que està en joc és el dret del Consell General a disposar de la informació necessària per exercir la seva funció de control», han conclòs des dels socialdemòcrates.