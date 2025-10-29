L’AQUA consolida el seu reconeixement europeu de i reforça la projecció internacional de les universitats del país

L’Agència de Qualitat de l’Ensenyament Superior d’Andorra (AQUA) ha estat reconeguda com a membre de ple dret de l’Associació Europea per a l’Assegurament de la Qualitat de l’Ensenyament Superior (ENQA), després de la seva inscripció al Registre Europeu d’Agències de Qualitat (EQAR) el juliol del 2025. El reconeixement es va formalitzar la setmana passada, durant l’assemblea general de l’ENQA, amb el lliurament del certificat oficial d’adhesió al director de l’AQUA, Isaac Galobardes.
Segons ha informat l’agència, aquest doble reconeixement situa Andorra dins del marc europeu de confiança i cooperació en qualitat universitària i aporta beneficis directes al sistema d’ensenyament superior del país. Quan una agència nacional és validada a nivell europeu, les titulacions que avalua adquireixen garanties de qualitat reconegudes internacionalment, fet que facilita l’homologació i el reconeixement dels títols en altres països.
En aquest sentit, l’AQUA explica que “la inclusió al registre EQAR facilitarà el reconeixement de les titulacions emeses per les institucions d’ensenyament superior andorranes a nivell europeu”. Això significa que els estudiants amb un títol universitari andorrà podran validar-lo amb més facilitat a l’estranger, tant per continuar estudis de postgrau com per accedir a oportunitats laborals o obtenir reconeixement acadèmic.
Un altre dels avantatges destacats és la consolidació de la confiança institucional. La presència simultània de l’AQUA a l’EQAR i a l’ENQA actua com un segell de garantia internacional sobre les universitats andorranes. Per a la societat —alumnat, famílies, empreses— i per als possibles col·laboradors internacionals, el fet que l’agència andorrana sigui auditada i reconeguda externament reforça la credibilitat i el prestigi dels títols emesos al país.
Aquest reconeixement també impulsa la millora contínua interna, ja que tant l’agència com les institucions educatives han de mantenir els nivells d’excel·lència exigits pels Estàndards i Directrius Europees per a l’Assegurament de la Qualitat (ESG). A més, la integració dins l’àmbit europeu suposa un impuls per a la mobilitat acadèmica i la cooperació internacional. Amb un sistema d’assegurament de la qualitat reconegut, les universitats andorranes poden establir convenis d’intercanvi i col·laboració amb més facilitat, ja que els seus socis europeus confien en uns criteris comuns de qualitat.
“D’aquesta manera, es facilita que alumnes andorrans puguin estudiar a l’estranger —i viceversa—, amb el reconeixement mutu de crèdits i titulacions”, indiquen des de l’AQUA. A més, formar part de la xarxa ENQA permet treballar conjuntament amb altres agències europees, compartir experiències i participar en projectes internacionals, un fet que contribueix a la projecció i internacionalització del sistema universitari andorrà.