Espot retreu a Escalé que vulgui ser «el centre d’atenció» mentre que Montaner l’acusa de governar «des de l’ego»

Després d’un dia al Consell que ha estat no només intens i acalorat per les altes temperatures que estem sentint tots al carrer i als nostres domicilis, que no és poca cosa (i això també influeix en el nostre comportament directa o indirectament), però el que no esperàvem després d’un Debat d’Orientació Política al Govern que ja està durant prop de vuit hores, era que una proposta ja debatuda i rebutjada per la cambra encendria una controvèrsia que ha acabat en acusacions personals. Es tractaria d’endurir el seguiment per a les resolucions aprovades pel Consell General, el qual des del punt de vista de la consellera d’Andorra Endavant, Noemí Amador, «les que restin pendents o sense execució s’haurien de poder sotmetre a debat públic d’igual forma».
Una proposta en la qual ha donat ple suport l’altra bancada de l’oposició, Concòrdia, en la qual en paraules del conseller Pol Bartomolé, «no és pas normal que el Govern no apliqui la meitat de les resolucions aprovades, ni menys encara que no dugui a terme les que accepta el seu grup majoritari: hi ha, per tant, un problema d’execució parlamentària«, ha esgrimit a la cambra. En retorn, la consellera de Demòcrates per Andorra, Maria Martisella, ha retret al grup que lidera Carine Montaner que aquesta proposta ja havia estat debatuda i que els parlamentaris «ja disposen de prou eines de control per efectuar aquest seguiment».
Una resposta que no ha agradat gens ni al president de Concòrdia, Cerni Escalé, ni a l’anteriorment citada presidenta d’AE, sent el primer qui ha retret als grups de la majoria que la «Constitució és molt clara» amb les competències que combreguen el Consell Gneral i l’Estat i que són, per tant, «d’obligat compliment per aquest últim acomplir-les«, posant en qüestió el tarannà que està fent el Govern en aquesta matèria i que Andorra Endavant ha posat al centre del debat. «Entenc perfectament al meu company Escalé. Hem vist una legislatura desastrosa i es palpa en la veu als carrers, que ja veurem com es trasllada en les urnes l’any vinent», ha replicat al seu torn una Montaner que ha catalogat al mandatari estatal de ser un egocèntric.
Unes paraules que han repicat en la cara del cap de Govern, Xavier Espot, que ja després d’unes quantes hores seguides de retrecs amb l’oposició i en especial amb Escalé, al qual ha atacat desmentint que el Govern no vinculi les seves propostes amb el Consell General, ni ho faci en els terminis establerts, afirmant-li que el «té molt preocupat per voler ser sempre el centre d’atenció de la cambra» i de tenir així ganes constantment de ‘lluitar’ dialècticament amb el mandatari general. Unes acusacions que venien precedides en assenyalar el conseller que presideix Concòrdia que els consellers no tenen aquest poder de control ni les palanques i que, per tant, «és convenient tirar endavant un llistat per controlar les propostes en detall».
A la festa no s’hi ha volgut sumar ningú més i ha culminat amb unes paraules de la líder d’AE que segurament no han fet gens de gràcia als governants: «Ja veurem qui és capaç de governar i de tirar endavant un país sencer. Sense escoltar les mesures i propostes que es fan des de l’oposició i no des del seu ego no es poden trobar solucions», ha deixat caure Montaner per cloure un afer que ha estat rebutjat àmpliament pel Consell amb 16 votacions en contra i tan sols sis favorables, amb tres abstencions. Una sessió que, a banda d’haver-se celebrat la Festa Nacional francesa moments abans, ha tornat a deixar un missatge clar del governant a Concòrdia: «vostès no estan preparats per assumir el poder».