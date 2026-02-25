L’USdA acusa l’Executiu d’expulsar residents amb pujades de lloguer del 6% més l’IPC i alerta d’un canvi social

La Unió Sindical d’Andorra (USdA) carrega contra la política d’habitatge del Govern i assegura que la liberalització del mercat i la proposta de permetre increments dels lloguers de fins a un 6% més l’IPC anual estan provocant una “expulsió real i sostinguda” de residents, treballadors i pensionistes del país.
En un comunicat fet públic aquest dimecres, el sindicat qualifica la mesura d’“irresponsable” i adverteix que agreujarà una situació que considera ja límit. La proposta d’augmentar els lloguers s’emmarca, segons l’USdA, en un context de salaris del sector privat que no s’actualitzen amb el cost real de la vida, pensions que perden poder adquisitiu i una intervenció governamental limitada pràcticament al salari mínim.
Segons l’organització sindical, el mercat de l’habitatge ja supera la capacitat econòmica de moltes persones i això està provocant que residents que han viscut anys al país hagin de marxar perquè no poden continuar assumint el cost del lloguer. Així, l’USdA també considera “injust i profundament irresponsable” que es tractin tots els habitatges de la mateixa manera, sense tenir en compte l’antiguitat real, l’estat de conservació o l’eficiència energètica.
Segons el sindicat, basar la valoració principalment en la superfície i la ubicació distorsiona el mercat i pot provocar que pisos de 50 anys acabin tenint preus similars als de promocions noves. Aquesta situació, afegeixen, penalitza directament la població resident en un moment en què molts salaris no segueixen l’IPC i una part important dels treballadors perd poder adquisitiu any rere any.
El sindicat alerta que el país viu un canvi social progressiu. Segons exposa, mentre residents i treballadors “de tota la vida” marxen per la impossibilitat d’assumir els costos actuals, el model econòmic afavoreix la contractació en origen i la incorporació de treballadors extracomunitaris amb salaris més baixos, així com l’arribada de residents amb alt poder adquisitiu capaços d’assumir els nous preus del mercat.
L’USdA puntualitza que aquesta dinàmica no és responsabilitat dels treballadors que arriben al país, sinó d’un model econòmic que, a parer seu, utilitza la precarietat per reduir costos i acaba expulsant part de la població resident. A més, el comunicat posa especial èmfasi en la situació dels pensionistes. El sindicat recorda que moltes pensions se situen per sota del salari mínim i que una part important d’aquest col·lectiu viu en habitatges de lloguer, destinant-hi una proporció elevada dels seus ingressos.
Davant d’aquesta situació, l’USdA exigeix frenar els increments de lloguer que superen la realitat dels ingressos de la població, introduir criteris objectius com l’antiguitat real de l’habitatge, l’estat de conservació i l’eficiència energètica en la regulació dels preus, protegir treballadors i pensionistes davant la situació actual del mercat immobiliari i garantir que viure al país no es converteixi en un privilegi reservat a persones amb alt poder adquisitiu o a mà d’obra precaritzada.