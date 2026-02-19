Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
  • Les dependències del Servei d'Immigració, a Escaldes-Engordany. | Marvin Arquíñigo
Alex Montero Carrer

La patronal treballa en activar la contractació en origen el pròxim hivern amb Colòmbia com a país prioritari

L'USdA alerta que el model només serà viable “sempre i quan hi hagi unes garanties que vindran amb les mateixes condicions que tenim aquí”

El pla de contractació en origen, tot i no formar part dels punts tractats aquest dijous al Consell Econòmic i Social, sí que ha planat en les declaracions posteriors. El president de la Confederació Empresarial Andorrana (CEA), Gerard Cadena, ha confirmat que actualment s’està treballant a nivell intern amb els sectors implicats i que les reunions continuen obertes amb els ministeris competents, amb la voluntat de definir el mecanisme que permeti a les empreses disposar d’aquesta via de contractació. “Estem mirant de veure quin és el pla perquè les empreses puguin tenir aquesta possibilitat”, ha assenyalat.

Així, Cadena ha avançat que, a hores d’ara, els esforços se centren en la quota d’hivern de la pròxima temporada i no en la d’estiu d’enguany, i que la possible prova pilot inicial es valorarà en les reunions previstes la setmana vinent. Pel que fa als països d’origen, ha indicat que “en principi seria Colòmbia perquè és el país que ho té més desenvolupat”, si bé ha matisat que això no exclou altres opcions. El dirigent empresarial ha recordat que el sistema requerirà coordinació entre l’empresariat, el Govern i les autoritats dels països implicats, així com la participació d’Espanya i França per les autoritzacions de trànsit dins l’espai Schengen.

El sistema requerirà coordinació entre l'empresariat, el Govern i les autoritats dels països implicats, així com la participació d'Espanya i França per les autoritzacions de trànsit dins l'espai Schengen

Des de la Unió Sindical d’Andorra, el secretari general Gabriel Ubach ha adoptat una posició més crítica, tot i admetre que la contractació en origen pot ser viable “sempre i quan hi hagi unes garanties que vindran amb les mateixes condicions que tenim aquí”. En aquest sentit, Ubach ha qüestionat el model de creixement i ha advertit que el problema de fons continua sent l’habitatge i els salaris. “Si volem un país de qualitat hem de tenir una mà d’obra de qualitat ben pagada i amb un sostre a preus assequibles”, ha defensat, tot alertant que sense aquestes condicions el model pot esdevenir insostenible.

Per la seva banda, la ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, ha reconegut que el projecte “encara no està tancat” i que s’hi està treballant des de fa setmanes. Així, ha explicat que mantindrà una reunió pròximament amb la ministra de Justícia i Interior, Ester Molné, i amb el ministre de Turisme i Comerç, Jordi Torres, per acabar de perfilar la proposta, evitant concretar si la prova s’iniciarà aquest estiu o es posposarà fins a l’hivern. “Suposo que en 15 dies la ministra d’Interior ens podrà informar i podrem saber-ho”, ha conclòs.

La proposta per impulsar la creació d’una plataforma de contractació en origen fa aigües al Consell General

Llegir
