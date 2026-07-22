La nova llei de concertació fixa reunions periòdiques i informes previs per reforçar la transparència institucional

Un Consell de Comú de Canillo que ha deixat molts temes d’interès és el que ha brindat una sessió de dimecres estival en el qual s’ha posat el focus en un dels afers més actuals respecte a les competències comunals: aprovar la proposició de llei de concertació i consulta institucional, així com la institucionalització de la reunió de cònsols, la qual dilluns el ple de la Massana ja hi va donar el seu suport total i que s’estima entrar a tràmit parlamentari al setembre.
«Valorem molt positivament aquesta proposició per millorar la coordinació entre el Govern i els comuns i perquè així no s’hagin de modificar les lleis d’una banda i per una altra. Consta de tres capítols essencials, una és l’elaboració i facilitació d’un informe previ sobre aquelles legislacions que ens afectin directament a les administracions«, ha fet saber avui sobre la qüestió el cònsol canillenc, Jordi Alcobé.
Si bé fa dos dies era la cònsol de la Massana, Eva Sansa, qui especificava que la mesura no busca esdevenir una eina de control o sobrepoder, Alcobé ha subratllat que «ha de servir per complementar la manera d’actuar entre les institucions», fet que ha derivat en establir una taula de treball i diàleg amb l’Executiu. A banda d’això, i pel que fa a la reunió entre mandataris parroquials, «se l’adoptarà d’un règim legislatiu i ja no intern per poder monitoritzar així el seu seguiment», ha detallat el cònsol de Canillo.
Sobre aquesta taula de treball amb el Govern, la qual es durà a terme de «manera periòdica», Alcobé ha deslligat, minuts després d’aprovar-se el punt per assentiment de la sala, que servirà per abordar qüestions de rellevància nacional com aquelles que tinguin a veure amb l’habitatge o l’ús i distribució d’energies, fent entendre que serà de caràcter «més o menys formal» i tindrà una periodicitat d’una vegada a l’any. El mandatari de Canillo ha llançat així un missatge d’entesa amb l’Estat agraint «la bona voluntat i conformació del text amb l’aprovació i supervisió dels comuns que evitarà futures confusions i malentesos» en certs aspectes.
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