La majoria impulsa una reforma perquè l’arbitratge en els conflictes col·lectius sigui voluntari com a norma general

El grup parlamentari Demòcrata ha entrat a tràmit la proposició de Llei qualificada de modificació de la Llei de mesures de conflicte col·lectiu, la qual data del 2018. Concretament, la reforma incideix en el règim de l’arbitratge en els conflictes laborals col·lectius, per tal de donar compliment a la sentència del passat 13 de març del Tribunal Constitucional, el qual va declarar inconstitucionals tres apartats de l’article 6 de la llei. Cal recordar que, a més, es considerava que l’arbitratge obligatori amb laude imperatiu, sense revisió judicial suficient, vulnerava el dret a la jurisdicció, reconegut a l’article 10.1 de la Constitució.
Les modificacions a la llei (la qual tot fa pensar que serà aprovada durant les pròximes sessions parlamentàries en ser impulsada per la majoria), consisteixen a fer que l’arbitratge general passi a ser voluntari i basat en el consentiment de les parts; es manté el laude com a vinculant, però es reforça el control jurisdiccional, i es reserva l’arbitratge obligatori a supòsits excepcionals, com vagues que afectin serveis essencials estrictes o crisis nacionals greus, sempre que hi hagi resolució governamental motivada i proporcionada. Precisament, en situacions de vaga que afectin serveis públics essencials o activitats de necessitat inajornable, es preveu que Govern adopti les mesures necessàries per garantir la continuïtat mínima dels serveis.
Paral·lelament, via la proposició de llei, també es modifica la Llei d’arbitratge per permetre que els conflictes col·lectius es pugui sotmetre a institucions arbitrals. Així doncs, la formació encapçalada per Jordi Jordana defensa que, amb aquesta modificació de la llei, «queda garantit l’equilibri entre l’efectivitat dels mecanismes de resolució de conflictes col·lectius, la protecció de l’interès general i el respecte pels drets fonamentals reconeguts a la Constitució, especialment el dret a la jurisdicció i a la negociació col·lectiva».