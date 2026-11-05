Espot reforça el paper d’Andorra a la Cimera Iberoamericana amb una nova presidència internacional el 2027

El cap de Govern, Xavier Espot, ha anunciat aquest dijous que Andorra assumirà l’any 2027 la primera presidència rotativa de la Secretaria Tècnica de la Xarxa Iberoamericana per a la Reducció del Risc de Desastres i la Protecció Civil. Ho ha fet durant la seva intervenció a la XXX Cimera Iberoamericana de Caps d’Estat i de Govern, celebrada a Madrid, on ha defensat la necessitat de reforçar la cooperació internacional davant els reptes climàtics, tecnològics i socials. «Cap país pot afrontar els grans reptes del nostre temps sol«, ha remarcat, també expressant el condol a les víctimes de la tragèdia ferroviària de Toledo.
Durant el seu discurs, el mandatari ha situat la transformació digital, la resiliència climàtica i l’enfortiment de l’estat del benestar com els tres eixos prioritaris del Principat, i ha celebrat la creació de l’Aliança Iberoamericana per a la Intel·ligència Artificial advertint també de la necessitat que aquesta tecnologia no contribueixi a ampliar les desigualtats. Per altra banda, també ha anunciat l’adhesió d’Andorra a la Carta Iberoamericana d’Atenció i Suport, orientada a afrontar l’envelliment demogràfic i reforçar la protecció de la gent gran i les persones amb discapacitat.
L’objectiu de les reunions amb els representants de Colòmbia i Equador és establir mecanismes que permetin ordenar la contractació i donar resposta a les necessitats del mercat laboral andorrà
Més enllà de la sessió plenària, el cap de l’Executiu ha mantingut reunions bilaterals amb representants de Colòmbia i l’Equador per avançar en possibles acords de contractació en origen. Les trobades han servit per abordar la regulació dels fluxos migratoris i les garanties laborals dels treballadors d’aquests països que es desplacin al Principat. Segons ha informat Govern, l’objectiu és establir mecanismes que permetin ordenar la contractació i donar resposta a les necessitats del mercat laboral andorrà.
Finalment, Espot ha volgut celebrar l’ampliació de la comunitat amb la incorporació dels nous estats observadors associats com l’Índia, Angola i Turquia, així com de l’Associació d’Estats del Carib com a observador consultiu.
Durant la cimera, també s’ha reunit amb el president d’Ucraïna, Volodímir Zelenski, a qui ha reiterat el suport del Principat davant la invasió russa. Durant la trobada, ha recordat l’alineament d’Andorra amb les sancions europees, l’acollida de més de 300 refugiats ucraïnesos i la participació del país en les iniciatives internacionals per al retorn dels infants deportats. La jornada s’ha completat amb la participació del cap en un espai de diàleg amb els líders llatinoamericans i en els Diàlegs Presidencials Iberoamericans, on ha exposat el procés de transformació econòmica i obertura internacional del Principat.