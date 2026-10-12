Andorra Endavant critica el rebuig de la majoria a visitar la Xina: «DA ha deixat passar el tren de les oportunitats»

El grup parlamentari Andorra Endavant ha criticat la decisió de la majoria demòcrata de no acceptar una invitació de la Xina perquè una delegació del Consell General visités el país asiàtic amb l’objectiu d’explorar possibles col·laboracions institucionals, econòmiques i tecnològiques. Segons ha informat el grup, la part xinesa s’havia ofert a assumir totes les despeses del desplaçament, una circumstància que, al seu entendre, permetia establir contactes internacionals sense que el viatge representés una despesa per a les arques públiques andorranes.
La invitació es va rebre abans de l’estiu i es va tractar inicialment a la Junta de Presidents, des d’on es va acordar traslladar la qüestió a la Comissió d’Exteriors. Segons Andorra Endavant, els representants de la majoria van manifestar que no volien participar en la delegació ni impulsar-ne la constitució, al·legant la proximitat del període electoral i el final del mandat. La formació qüestiona aquests arguments i sosté que els altres grups parlamentaris havien expressat la seva predisposició a efectuar la visita.
«Andorra necessita mirar més enllà del seu entorn immediat, crear contactes i explorar oportunitats internacionals amb les grans potències del món. Aquesta invitació ens permetia fer-ho» – Andorra Endavant
En aquest sentit, Andorra Endavant considera que la negativa suposa una oportunitat perduda per establir relacions amb una de les principals potències industrials i tecnològiques del món. «Andorra necessita mirar més enllà del seu entorn immediat, crear contactes i explorar oportunitats internacionals amb les grans potències del món. Aquesta invitació ens permetia fer-ho amb una agenda de treball concreta i amb totes les despeses del viatge assumides per la part xinesa», ha manifestat el grup parlamentari a través d’un comunicat.
La proposta que defensava la formació incloïa una agenda centrada en els intercanvis institucionals, les possibilitats de cooperació econòmica i el coneixement d’aplicacions tecnològiques desenvolupades al país asiàtic. Entre els àmbits que volien abordar figuraven la intel·ligència artificial i la robòtica, especialment les seves aplicacions en el sector sanitari. En concret, el grup plantejava visitar centres hospitalaris que utilitzen aquestes tecnologies com a suport al diagnòstic als serveis d’urgències i a l’atenció mèdica, així com conèixer els sistemes de construcció ràpida d’hospitals modulars.
«Els trens de les oportunitats passen, però els qui tenen la majoria han de tenir la visió i la iniciativa de pujar-hi. En aquesta ocasió, la majoria ha deixat passar el tren, al·legant el final del mandat» – Andorra Endavant
D’altra banda, Andorra Endavant posa en dubte que la proximitat dels comicis sigui una justificació suficient per rebutjar la invitació. Segons assenyala, quan es va rebre la proposta encara faltaven entre sis i set mesos per a les eleccions, motiu pel qual considera que hi havia marge per organitzar el desplaçament. La formació també lamenta que la invitació hagi quedat durant mesos sense una resposta i adverteix de les possibles conseqüències d’aquesta demora en les relacions institucionals amb els interlocutors xinesos.
«Els trens de les oportunitats passen, però els qui tenen la majoria han de tenir la visió i la iniciativa de pujar-hi. En aquesta ocasió, la majoria ha deixat passar el tren, al·legant el final del mandat en lloc de preparar noves oportunitats per al país», ha afirmat Andorra Endavant, qui reclama reprendre el contacte amb els representants xinesos, presentar disculpes pel retard en la resposta i agrair formalment la invitació rebuda. També demana que s’estudiï la possibilitat de recuperar la visita institucional, amb una agenda de treball que permeti explorar les vies de cooperació plantejades inicialment.