Sessió de Consell General

La immigració irregular divideix els grups parlamentaris en el debat sobre l’informe del Raonador del Ciutadà

Andorra Endavant i Concòrdia reclamen més control en els permisos i el reagrupament, mentre el Govern descarta un increment preocupant

El Consell General ha debatut aquest dimarts l’informe anual del Raonador del Ciutadà corresponent a l’any 2024, amb intervencions centrades en l’atenció a la infància, el règim penitenciari i la política migratòria. La consellera d’Andorra Endavant, Noemí Amador, ha estat la primera a intervenir, posant l’accent en la qüestió migratòria. “Si abans no hi havia hagut immigració il·legal, ara és una realitat”, ha advertit, tot afegint que “el país no es pot desbordar amb un model migratori europeu sense control”.

Des del grup parlamentari Socialdemòcrata, la presidenta del grup, Judith Casal, ha assenyalat que els infants en situació de vulnerabilitat estan “invisibilitzats dins el sistema”, tot defensant que la desinstitucionalització dels serveis d’atenció a menors “no hauria de trigar anys”. En aquest sentit, ha criticat la lentitud del sistema de valoració del grau de menyscabament gestionat per la Conava, afirmant que “una revisió pot trigar fins a vuit mesos”. En relació amb el sistema penal, Casal ha exigit “eines específiques per millorar la salut mental dels interns”, afegint que “l’administració de medicació no pot ser l’única resposta” i denunciant que “el 32,5% dels reclusos són reincidents”.

El president del grup Demòcrata, Jordi Jordana, ha respost que el parc públic d’habitatge i la cobertura sanitària i educativa per a menors en situació irregular són prova del compromís del Govern. “Els infants no queden desemparats, el conveni de Nova York garanteix els seus drets”, ha afirmat. També ha defensat l’actuació al centre penitenciari de la Comella, on “hi ha equips mèdics i psicòlegs que vetllen per l’atenció dels interns” i ha sostingut que “una presó oberta és viable, però el model actual no és alarmant”.

En línia amb el seu company taronja, el cap de Govern, Xavier Espot, ha assegurat que no es pot afirmar un augment de la immigració irregular “perquè no disposem de les dades, ja que estan protegides pel Ministeri d’Interior”. Segons Espot, “aquesta situació ha existit sempre, de forma controlada i limitada” i no està vinculada directament amb el sistema de quotes ni amb el llindar de reagrupament familiar. En aquest sentit, ha defensat que “quan Afers Socials detecta un menor en situació de desemparament, se li garanteix la cobertura pertinent” i ha rebutjat que s’hagin invisibilitzat els infants vulnerables. “Els beneficis socials com el transport escolar o l’esquí també els inclouen”, ha detallat.

En una segona intervenció, Amador ha replicat que “l’obligació del Govern hauria de ser obtenir les dades dels menors en situació d’irregularitat administrativa”. Per la seva banda, Casal ha assenyalat que “el sistema penitenciari és massa conservador i no desenvolupa adequadament les penes alternatives”. També ha desmentit dades aportades per Jordana, afirmant que “en el meu cas personal, la valoració de discapacitat va trigar sis mesos”.

El president de Concòrdia, Cerni Escalé, ha assenyalat que el creixement migratori ha estat del 5% els darrers anys, xifra “superior a la d’Espanya”, i ha advertit dels riscos d’una reagrupació massiva: “No és viable que una sola persona reagrupi vuit membres familiars”. Pel que fa a l’àmbit penitenciari, ha remarcat que “més de la meitat dels interns estan medicats” i que “castigar és necessari, però també garantir drets i afavorir la reinserció”.

En darrer lloc, la ministra de Justícia, Esther Molné, ha detallat que els interns disposen de “cinc hores diàries d’activitat fora de la cel·la” i que “l’oferta formativa i laboral s’està ampliant”. També ha justificat l’ús de medicació: “Alguns interns arriben amb tractaments establerts; d’altres necessiten ajuda per dormir en una etapa difícil de la seva vida”. Ha defensat que “alarmar sobre una situació precària no és just”, si bé ha reconegut que “cal millorar molts aspectes del centre penitenciari”.