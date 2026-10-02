Ensenyat defensa que la IA «mai pot substituir la persona legisladora» i reclama regular-ne els límits actuals

Una delegació del Consell General, encapçalada pel síndic general, Carles Ensenyat, i formada per les conselleres generals Berna Coma, Carine Montaner, Laia Moliné i Núria Segués, ha participat aquest dijous i divendres en el 12è Fòrum Parlamentari Iberoamericà (FPI), celebrat a Madrid. La trobada s’ha consolidat en els darrers anys com una reunió prèvia a la Cimera Iberoamericana de caps d’Estat i de Govern, amb l’objectiu de reforçar la diplomàcia parlamentària, defensar els valors democràtics de la regió i fomentar la cooperació davant els reptes comuns i geopolítics globals.
L’edició d’enguany s’ha articulat al voltant de quatre eixos: l’impacte de la intel·ligència artificial en els parlaments, la polarització i els populismes i els seus efectes sobre la democràcia, la reducció de la desigualtat de gènere i la importància de la diplomàcia parlamentària. Durant la sessió plenària celebrada al Congrés dels Diputats, en què s’han debatut les conclusions de les diferents sessions de treball, Ensenyat ha subratllat que la intel·ligència artificial mai pot substituir la persona legisladora, ja que la tecnologia no pot deliberar, representar la ciutadania ni construir legitimitat política. En aquest sentit, el síndic general ha remarcat la necessitat de regular expressament els límits de la IA i les responsabilitats derivades del seu ús.
Pel que fa a la polarització i el populisme, Ensenyat ha incidit en la necessitat que els parlaments mantinguin un paper central dins del model constitucional, amb institucions més transparents, properes a la ciutadania i capaces d’assolir acords entre les diferents forces polítiques. En matèria de desigualtat de gènere, el síndic general ha defensat que les actuacions han d’anar més enllà de garantir una representació paritària. En aquest sentit, ha assenyalat que la igualtat de gènere s’ha de garantir no només mitjançant les lleis, sinó també amb recursos, fet que en molts casos implica revisar la manera com s’estructuren les institucions.
Les quatre sessions de treball han comptat amb la participació de la delegació andorrana, la qual ha estat una de les poques representacions parlamentàries que ha presentat esmenes a les conclusions i que han estat acceptades per la secretaria i per la resta de països participants. En concret, Montaner ha intervingut en la sessió dedicada a l’ús i la legislació sobre la intel·ligència artificial, mentre que Segués ho ha fet en la dedicada a l’auge de la polarització, la desinformació, la fragmentació i el populisme. Moliné ha participat en el debat sobre la reducció de la bretxa de gènere tant als parlaments com a la societat i, finalment, Coma ha defensat la importància de la diplomàcia parlamentària, especialment rellevant per al Principat.