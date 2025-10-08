La CEA reclama un major control per evitar que la quota d’autònoms s’utilitzi per obtenir residències passives

El director de la Confederació Empresarial Andorrana (CEA), Iago Andreu, ha advertit que cal “ser més estrictes” en la concessió i seguiment de les quotes de treball per compte propi, tot subratllant que l’objectiu ha de ser “garantir que aquestes autoritzacions s’utilitzen per a activitats empresarials reals i no com una via alternativa a la residència sense activitat econòmica”.
Segons ha explicat en declaracions a EL PERIÒDIC, la CEA és conscient que “hi ha casos en què s’han creat empreses purament instrumentals per obtenir la residència, sense desenvolupar cap projecte empresarial”. Aquesta pràctica, ha afirmat, “suposa un perjudici, perquè consumeix quota i deixa fora emprenedors que realment volen invertir i generar activitat al país”. Tot i que reconeix que “no hi ha constància formal” del nombre d’aquests casos, Andreu assegura que “tothom coneix exemples” i que “amb la limitació actual de quotes, és més important que mai assegurar que es fan servir correctament”.
“La CEA és conscient que hi ha casos en què s’han creat empreses purament instrumentals per obtenir la residència, sense desenvolupar cap projecte empresarial” – Iago Andreu
El director de la CEA ha recordat que aquesta situació era “previsible”, ja que la reforma legislativa de fa un any va establir que les quotes no es renovarien de manera automàtica. “Sabíem que serien limitades i que caldria prioritzar els projectes que aporten valor afegit a l’economia andorrana”, ha indicat. En aquest sentit, ha demanat que el Govern “utilitzi els instruments que ja té” per comprovar, fins i tot a posteriori, que les empreses creades tenen activitat real: “Fer aquestes verificacions llançaria un missatge clar que el sistema és seriós i que es controla”.
Andreu ha insistit que la CEA “no qüestiona la voluntat del Govern de limitar el creixement”, però sí que reclama “racionalitzar el procés” i “prioritzar les iniciatives empresarials que realment aportin riquesa i ocupació”. A més, ha defensat la necessitat de transmetre un missatge clar als futurs residents: “Andorra ofereix diverses vies d’entrada, però cadascuna té uns requisits concrets, i cal triar la que correspon”.
Finalment, ha recordat que la CEA ja ha traslladat aquestes preocupacions al Govern en el marc del Consell Econòmic i Social, on participa de manera ordinària en la revisió de les quotes de treball: “El nostre dictamen no és vinculant, però sí perceptiu, i hem demanat que s’apliqui el màxim rigor per evitar que les residències per compte propi es converteixin en residències passives encobertes”.