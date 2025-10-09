La cambra tomba la creació d’un DNI andorrà, proposada per Andorra Endavant, en favor del model digital

El plenari del Consell General ha rebutjat aquest dijous la proposició d’Andorra Endavant per a la creació d’un document nacional d’identitat (DNI) complementari al passaport. La iniciativa tenia com a objectiu facilitar els tràmits quotidians dels ciutadans, reduir la necessitat d’utilitzar el passaport per accions ordinàries i millorar la seguretat i l’eficiència documental de l’Estat. El conseller general Marcos Monteagudo ha defensat la proposta argumentant que “el tamany dels passaports dificulta la vida quotidiana dels ciutadans” i que la creació d’un DNI “permetria que els ciutadans poguessin estar degudament identificats sempre”. Segons ha explicat, el nou document hauria de ser “complementari al passaport” i contribuir a reduir la burocràcia i a “millorar la seguretat documental”.
Des de Concòrdia, Cerni Escalé ha coincidit en la necessitat de millorar la gestió administrativa, però ha considerat que “el que hem de fer no és multiplicar documents amb un d’addicional, sinó fusionar-ne la gran majoria”. Escalé ha destacat que “som uns col·leccionistes en aquest país” i que “no és normal que un estat tan petit tingui tantes administracions que actuen de forma separada”. A més, ha defensat la seva proposta d’“iniciar un estudi per fusionar documents d’identificació” i ha instat el Govern a “posar fil a l’agulla perquè la gent es pugui identificar directament amb el mòbil o amb una targeta física unificada”.
En el seu torn, el conseller socialdemòcrata Pere Baró ha expressat reserves sobre la proposta i ha recordat “la improvisació amb els passaports”, que al seu parer “mostra una manca d’anticipació del Govern”. Tot i valorar positivament “treballar per resoldre la manca de passaports”, ha advertit que la creació d’un DNI “no arreglarà el problema de fons” i ha subratllat que “el treball de digitalització s’ha de fer bé, no amb sistemes que s’hagin de canviar cada any”.
Per part de la majoria, Sílvia Riba ha defensat que la transformació digital “és una necessitat per garantir la competitivitat, l’eficiència administrativa i la qualitat dels serveis de cara a la ciutadania”. En aquest sentit, ha remarcat que “un dels pilars d’aquesta transformació és la creació d’un sistema d’identificació segur i operable amb plena garantia jurídica”. Tot i això, ha advertit que la proposta d’Andorra Endavant “ens allunyaria del principi d’eficiència i sostenibilitat que defensem” i que “podria generar confusió i malbaratar recursos públics”. Riba ha recordat la recent presentació de la cartera digital, la qual ja compta amb “més d’1.100 ciutadans inscrits per provar-la”.
En la seva rèplica, Monteagudo ha reconegut que “la digitalització és el futur”, però ha remarcat que “el problema el tenim avui”, insistint en la necessitat d’un document físic immediat que faciliti la vida diària dels ciutadans. La proposició ha quedat finalment rebutjada per la majoria, amb el vot favorable dels consellers d’Andorra Endavant, l’abstenció de la bancada Socialdemòcrata i l’oposició de la resta de grups parlamentaris.
Llum verda a la modificació de la Llei de Registre Civil per adaptar-la a l’entorn digital actual
En un altre ordre, el Consell General ha aprovat la presa en consideració de la Proposició de llei del Registre Civil, un text que es considera anterior als requeriments actuals i que té per objectiu incloure un entorn digital i facilitar l’accés a la ciutadania. Durant la sessió, els consellers han coincidit que la modificació no és de caràcter polític i que representa una reforma única i necessària. La proposta, segons el Govern, “s’acopla bé” als objectius de modernització administrativa i permetrà avançar cap a un registre únic amb base de dades digital i amb el traspàs de la informació existent.
La consellera demòcrata i vicepresidenta del grup, Maria Marticella, ha destacat que la proposta “no té caràcter polític”, sinó que respon a la voluntat d’oferir “un servei totalment transversal” i ha convidat tots els grups a participar activament en els treballs de comissió. Des d’Andorra Endavant, Marc Monteagudo ha expressat el suport de la seva formació, subratllant que “tot el que fa referència a la millora de la digitalització va en la nostra línia”.
Des de la bancada Socialdemòcrata, Susanna Vela ha anunciat també el vot favorable, tot posant l’accent en el fet que amb aquesta proposta “es renova una llei per adaptar-la als canvis actuals”. Així i tot, ha remarcat la importància de garantir la seguretat de les dades i el correcte traspàs dels més de 200.000 registres actuals. “És essencial comptar amb temps i recursos suficients per fer aquesta migració, amb totes les garanties de ciberseguretat”, ha afirmat, tot recordant que la digitalització de les dades parroquials va requerir més d’una dècada i que caldrà tenir en compte “els paràmetres d’economia i espai, les qüestions de ciberseguretat i els mecanismes de seguretat amb paràmetres d’accés”.
En la mateixa línia, la consellera del grup Concòrdia, Maria Àngels Aché, ha destacat que “aquesta proposició era necessària per millorar el text anterior” i que “serà un sistema únic i electrònic per fer els tràmits més àgils”. Tanmateix, ha advertit que “és un repte majúscul i cal una destinació pressupostària gran”, motiu pel qual ha proposat que “el període de transició estigui planificat per evitar confusions, buits d’informació i reduir la bretxa digital”.