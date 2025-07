Nous ajustaments econòmics

La branca sanitària de la USdA alerta que les retallades plantejades pel Govern posen en risc el sistema sanitari

El sindicat assenyala la manca d’avenços en el conveni col·lectiu i exigeix un model sanitari públic amb inversió i planificació estratègica

La branca sanitària de la Unió Sindical d’Andorra (USdA) ha expressat públicament la seva preocupació davant l’anunci del Govern sobre nous ajustaments econòmics que afectaran les entitats públiques i parapúbliques del país. El sindicat considera que aquestes mesures arriben en un moment especialment delicat per al sistema de salut andorrà, ja marcat per la manca de professionals, la càrrega excessiva de treball i la necessitat de millores laborals i salarials per al personal del Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS).

Segons han manifestat, “retallar pressupost en salut pública és comprometre directament la qualitat de l’atenció i el benestar dels treballadors i treballadores que la sostenen, així mateix com la qualitat i el benestar dels ciutadans del país”. En aquest context, reclamen al Govern i a la direcció del SAAS garanties formals que cap política d’ajust comportarà la pèrdua de drets ni un deteriorament de les condicions laborals. “El futur del personal sanitari no pot quedar en suspens”, afirmen.

Pel que fa a la negociació del conveni col·lectiu sanitari, denuncien que continua oberta però sense propostes concretes per part de l’Executiu. “No pot ser que, mentre s’anuncien retalls, no hi hagi cap comunicat de cara al conveni que ha de regular les condicions laborals del futur”, declaren. En aquest sentit, asseguren que “no acceptarem un conveni de mínims, ni condicions imposades de manera unilateral”.

Finalment, la USdA reclama un model sanitari públic i robust, amb una gestió que consideren ha de ser transparent, participativa i basada en una inversió sostinguda en recursos humans. A més, alerten que “la manca d’un pla estratègic clar per part del Govern i de la direcció del SAAS fa encara més preocupant la situació”.

Davant d’aquest escenari, el sindicat insta les autoritats a aclarir si existeix una voluntat real de diàleg i acord, a suspendre qualsevol decisió de retallada que pugui afectar el personal sanitari i a garantir un conveni col·lectiu que, segons manifesten, “reconegui l’esforç i la professionalitat del sector sanitari andorrà”.