Previsió d'ingressos públics poc favorable

Espot reclama corresponsabilitat a totes les entitats públiques davant l’escenari de contenció pressupostària d’enguany

El mandatari governamental insta institucions i organismes vinculats a contribuir a l’equilibri financer sense caure en possibles alarmismes

El cap de Govern, Xavier Espot, ha confirmat que el 2026 caldrà aplicar mesures d’estalvi, davant unes previsions de creixement econòmic i d’ingressos públics menys favorables que en exercicis anteriors. La declaració s’ha produït després que el ministre de Finances, Ramon Lladós, expressés la voluntat de reduir un 30% la partida d’inversions dels ministeris en el marc de l’elaboració del pròxim pressupost.

Segons ha detallat Espot, la conjuntura prevista obliga a una gestió pressupostària més prudent, condicionada per un conjunt de despeses afegides i compromisos plurianuals ja assumits. Entre aquests, ha mencionat les obres dels desviaments de la Massana i de Sant Julià de Lòria, així com el cost associat a l’acord amb els sindicats de l’administració general, que comportarà una revisió de les graelles salarials del personal públic.

“No hi ha motiu d’alerta”, ha precisat el cap de Govern, tot afegint que des del Ministeri de Finances es manté una recomanació constant de prudència. “El deute d’avui són els impostos de demà”, ha afirmat, tot defensant la necessitat de preservar la competitivitat econòmica del país i de presentar, de nou, un pressupost amb un dèficit molt contingut que permeti arribar a un superàvit de caixa com en exercicis anteriors.

Espot ha explicat que, en aquests moments, encara no s’ha completat l’anàlisi detallada ministeri per ministeri per determinar quins projectes concrets podrien ajornar-se. No obstant això, ha insistit que aquest exercici de revisió s’haurà de fer extensiu no només al conjunt dels departaments governamentals, sinó també a les entitats vinculades a l’Executiu, com la CASS, el Fons de Reserva de Jubilació, Andorra Turisme o l’Institut Nacional de Finances.

“Tothom ha de cooperar en aquest esforç”, ha subratllat, remarcant que la contenció pressupostària no pot recaure únicament sobre l’estructura central de Govern. “No pot ser sempre el Govern qui faci aquest esforç, mentre la resta d’entitats segueixen un altre camí”, ha declarat. Malgrat les mesures anunciades, Espot ha volgut deixar clar que no es tracta d’un escenari de crisi ni de retallades extremes: “No vull dramatitzar la situació. No estem en una crisi econòmica ni en una situació que requereixi arribar fins al moll de l’os de la despesa pública”.