Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • El titular de la cartera de Funció Pública, Marc Rossell. | Marvin Arquíñigo
El Periòdic d'Andorra
Carta adreçada a Xavier Espot

La branca de jubilats de la USdA reclama ser inclosos en els increments salarials signats per Funció Pública

El col·lectiu demana al Govern que les millores retributives i les primes aprovades per al personal en actiu s’apliquin també als funcionaris retirats

La Unió Sindical d’Andorra (USdA) ha fet pública una carta adreçada al cap de Govern, Xavier Espot, en què manifesta el seu malestar per l’acord signat recentment entre l’Executiu i diverses entitats representatives de la Funció Pública. Segons exposen, el text deixa fora els jubilats de qualsevol augment retributiu. L’organització sindical subratlla que dins del conjunt d’entitats implicades, l’Associació de Bombers d’Andorra (ABA) no ha subscrit l’acord precisament per la manca d’inclusió dels jubilats, fet que interpreten com una mostra de suport a la seva reivindicació.

En la missiva, signada pel president de l’ABA i tresorer de la USdA, Joan Torra, l’entitat considera que la decisió “no és justa ni coherent” amb els valors d’equitat que haurien de regir el servei públic, i recorda que els actuals jubilats “van dedicar dècades de treball al progrés d’Andorra i al bon funcionament de les institucions”. Per aquest motiu, reclamen que el Govern apliqui als pensionistes de la Funció Pública el mateix percentatge d’augment salarial atorgat al personal en actiu.

“La decisió no és justa ni coherent […] Els jubilats van dedicar dècades de treball al progrés d’Andorra i al bon funcionament de les institucions” – Unió Sindical d’Andorra

El sindicat assenyala que no es tracta “de demanar privilegis”, sinó d’assegurar el manteniment del poder adquisitiu i la dignitat dels treballadors jubilats. També recorda que el partit que governa va assumir en el seu programa electoral el compromís de revisar les jubilacions corresponents als anys 2015-2023, un punt que, segons la USdA, continua pendent de compliment.

La branca de jubilats fa referència igualment al decret publicat aquest mes d’octubre al BOPA, que estableix una prima de productivitat única i extraordinària per al personal en actiu de l’Administració general i de justícia. Segons el col·lectiu, aquesta mesura deixa fora els jubilats, tot i que molts van treballar durant el període al qual fa referència la compensació.

L’ABA manifesta el seu malestar per les declaracions del ministre Rossell sobre la representació dels funcionaris

Llegir

En aquest sentit, la USdA considera “injust i discriminatori” que la prima no s’estengui també als jubilats i reclama que s’apliqui en la proporció corresponent. El sindicat insta el Govern a reconsiderar la seva posició i a establir un mecanisme que permeti que els increments i les primes acordades per a la Funció Pública tinguin un reflex proporcional en les pensions dels retirats. També exigeix el compliment del compromís electoral de revisió de les jubilacions pendents.

Finalment, la branca de jubilats informa que està analitzant, amb assessorament jurídic, si la diferència de tracte entre personal actiu i jubilat pot constituir una discriminació normativa. En cas que així es determini, no descarta emprendre accions formals per defensar els drets del col·lectiu dins el marc legal andorrà.

Comparteix
Notícies relacionades
L’AQUA consolida el seu reconeixement europeu de i reforça la projecció internacional de les universitats del país
El Govern crearà un nou delicte penal i incorporarà 23 nous agents policials per frenar el contraban al Pas de la Casa
Impuls a la cooperació publicoprivada per avançar en la transició digital i reforçar el paper iberoamericà al país

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
El més destacat
  • Política
L’AQUA consolida el seu reconeixement europeu de i reforça la projecció internacional de les universitats del país
  • Política
El Govern crearà un nou delicte penal i incorporarà 23 nous agents policials per frenar el contraban al Pas de la Casa
  • Política
Impuls a la cooperació publicoprivada per avançar en la transició digital i reforçar el paper iberoamericà al país
Publicitat
Publicitat
Publicitat
Publicitat

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu