La branca de jubilats de la USdA reclama ser inclosos en els increments salarials signats per Funció Pública

La Unió Sindical d’Andorra (USdA) ha fet pública una carta adreçada al cap de Govern, Xavier Espot, en què manifesta el seu malestar per l’acord signat recentment entre l’Executiu i diverses entitats representatives de la Funció Pública. Segons exposen, el text deixa fora els jubilats de qualsevol augment retributiu. L’organització sindical subratlla que dins del conjunt d’entitats implicades, l’Associació de Bombers d’Andorra (ABA) no ha subscrit l’acord precisament per la manca d’inclusió dels jubilats, fet que interpreten com una mostra de suport a la seva reivindicació.
En la missiva, signada pel president de l’ABA i tresorer de la USdA, Joan Torra, l’entitat considera que la decisió “no és justa ni coherent” amb els valors d’equitat que haurien de regir el servei públic, i recorda que els actuals jubilats “van dedicar dècades de treball al progrés d’Andorra i al bon funcionament de les institucions”. Per aquest motiu, reclamen que el Govern apliqui als pensionistes de la Funció Pública el mateix percentatge d’augment salarial atorgat al personal en actiu.
El sindicat assenyala que no es tracta “de demanar privilegis”, sinó d’assegurar el manteniment del poder adquisitiu i la dignitat dels treballadors jubilats. També recorda que el partit que governa va assumir en el seu programa electoral el compromís de revisar les jubilacions corresponents als anys 2015-2023, un punt que, segons la USdA, continua pendent de compliment.
La branca de jubilats fa referència igualment al decret publicat aquest mes d’octubre al BOPA, que estableix una prima de productivitat única i extraordinària per al personal en actiu de l’Administració general i de justícia. Segons el col·lectiu, aquesta mesura deixa fora els jubilats, tot i que molts van treballar durant el període al qual fa referència la compensació.
En aquest sentit, la USdA considera “injust i discriminatori” que la prima no s’estengui també als jubilats i reclama que s’apliqui en la proporció corresponent. El sindicat insta el Govern a reconsiderar la seva posició i a establir un mecanisme que permeti que els increments i les primes acordades per a la Funció Pública tinguin un reflex proporcional en les pensions dels retirats. També exigeix el compliment del compromís electoral de revisió de les jubilacions pendents.
Finalment, la branca de jubilats informa que està analitzant, amb assessorament jurídic, si la diferència de tracte entre personal actiu i jubilat pot constituir una discriminació normativa. En cas que així es determini, no descarta emprendre accions formals per defensar els drets del col·lectiu dins el marc legal andorrà.