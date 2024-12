Josep Duró respon a Espot: “Les persones grans no som pas del passat. Mereixem respecte”

Després de les paraules d’aquest dimecres del cap de Govern, Xavier Espot, al discurs de Nadal del Copríncep episcopal en ser demanat sobre la filtració d’una nova formació política assenyalada com “de dretes”, afirmant que “no ocuparia el seu espai polític” i que el feia recordar “a una qüestió del passat” referent als fills i filles de les persones que s’havien vinculat al mateix, així com que “no seria un rival” per a ells, aquestes han continuat repicant al país. Espot va respondre així sense cap mena de pudor, i davant les seves declaracions, l’excònsol d’Ordino i un dels tres abanderats del futur projecte polític, Josep Duró, ha volgut aclarir amb entesa i sense polèmica el contingut d’aquestes afirmacions per a EL PERIÒDIC . Un dels trets més rellevants és que contràriament al que s’ha publicat a alguns mitjans del Principat, revela que el nom de la formació no serà ‘Virtus Unita’.

“Primer de tot, respecto la seva opinió perquè convivim en un país lliure i això és el bo que té la democràcia. D’altra banda, remarcar que no hem creat aquest partit per competir especialment contra el Govern, sinó per preparar les pròximes eleccions. El que si em sembla sorprenent i fins i tot greu, és que pel fet d’arribar a una certa edat, ja et cataloguin com si fossis algú del passat“, ha deslligat amb sinceritat el nou candidat. Duró reconeix, en aquest sentit, que hi ha una tendència actual en el panorama polític a pensar que per tenir una major edat es pensen que “no pots aportar res”, asseverant que les persones i els polítics que tenen aquesta creença “no són democràtics”. Tancant aquest punt, l’excònsol ordinenc conclou que “no es pot especular ni fer segregacions per l’edat, és el mateix principi de la llibertat, i per això mereixem respecte”.

Pel que fa a la definició del seu partit, el qual ell mateix recorda no està encara conformat i que estan preparant els seus fonaments, a Duró no li ha agradat gens que a la premsa es titllés de dretes com a tal, ja que per a ell “és un error” si, com bé recorda, “acceptem com a institucions als coprínceps”. Així, el futur candidat subratlla que són una formació conservadora “amb el que respecta a les institucions que es troben a dintre de la Constitució”, com també de caràcter progressista amb la idea que el Principat “necessita avançar amb el tema del comerç, el turisme, el com adaptar bé la indústria al país, en l’educació, en la medicina i en molts altres camps”. Sobre això, Duró ho resumeix en una frase: “Som progressistes perquè tenim una filosofia liberal i no pas la d’un país intervencionista”.

Deixant d’un costat la polèmica, i corroborant així que són els grups de l’oposició i els consellers els que han de jutjar la feina que fa el Govern, Duró especifica que els 10 punts fonamentals presentats pel partit i que han saltat als mitjans “no són el programa del mateix, sinó un document intern en el qual s’ha treballat durant tres mesos”. També desvetlla que com ara per ara no poden consolidar-se com a partit, “podem afegir-li un punt de vista personal” fins al moment de la seva configuració definitiva. A més, envia un toc d’atenció a la premsa per alertar que a l’hora de publicar noms “s’ha d’anar molt en compte per saber si són veritat”, tot i no desmentir la seva vinculació, com tampoc la de les figures d’Albert Font i Joan Antoni Alcántara.

En últim lloc, i demanat sobre les expectatives que té amb el projecte, Duró trasllada a aquesta casa que en haver-hi moltes persones involucrades a dins del partit, més de 30 i 40 concretament, “no volem treure informació ni publicitar-nos”, i que molts d’ells s’uneixen per iniciativa pròpia. “N’hi ha que en som més partícips i n’hi ha que en són menys, de tota classe de perfils. Ara bé, no hi ha nous passats, que detesto aquesta qualificació, perquè alguns tenen 30 anys i d’altres 40 i 45. Resulta increïble com alguns t’encasellen en una fotografia que es fan, però entenc que és part d’intencions polítiques individuals”, sostreu. Un cop estigui enllestit el programa, fa saber, es farà públic per informar-ho i que transcendeixi així amb total veracitat als informadors.