Engrescament del sector

Torres afirma que el següent pas en la consolidació del sector és que els turistes augmentin la seva despesa

El titular de la cartera de Turisme pondera que l'objectiu ja no és créixer en nombre de visitants, sinó distribuir millor els fluxos al llarg de l’any

El ministre de Turisme i Comerç, Jordi Torres, ha remarcat en una entrevista a RTVA la voluntat del Govern d’impulsar un turisme de més qualitat, amb serveis excel·lents i una despesa mitjana més elevada per part dels visitants. Torres ha assegurat que les xifres del 2025 apunten a mantenir els 9,6 milions de turistes de l’any passat, amb possibilitat d’incrementar-les lleugerament. Tot i que el nombre d’excursionistes és una mica inferior respecte a l’estiu anterior, el volum de turistes i pernoctacions es manté estable, fet que es valora positivament des del ministeri.

El ministre ha deixat clar que l’objectiu del Govern no és créixer en nombre de visitants, sinó distribuir millor els fluxos al llarg de l’any i incrementar la despesa mitjana. En aquest sentit, Torres ha insistit que cal desestacionalitzar el turisme i evitar concentrar els grans esdeveniments als mesos de màxima afluència, com gener, febrer, març o agost, i reforçar la resta de períodes. “Ja no estem en una guerra per créixer molt”, ha afirmat.

Per assolir aquest model de “turisme prèmium”, el ministre ha destacat la importància d’un servei excel·lent i professionalitzat. Així, ha avançat que, en coordinació amb el sector, es plantegen formacions obligatòries per als treballadors dels àmbits de la restauració i l’hostaleria. També ha remarcat que el país ha d’adreçar-se cada vegada més a mercats llunyans, on els visitants estan més disposats a fer una despesa més elevada.

Sobre les queixes del sector hoteler en relació amb les quotes laborals, Torres ha recordat que enguany, per primera vegada, existeix una quota específica per a l’estiu, la qual encara disposa de 200 permisos per atorgar. “Entenc les queixes del sector hoteler, però hi ha unes regles del joc”, ha dit, tot recordant que no es pot continuar creixent indefinidament des del punt de vista demogràfic.

Així tot, ha reconegut la necessitat d’oferir un servei de qualitat i ha reiterat que l’aposta per la formació obligatòria en el sector turístic va en aquesta línia. “L’hostaleria demana més quotes per garantir un bon servei, però cal equilibrar-ho amb la sostenibilitat del país”, ha conclòs.

El Cirque du Soleil s’estrena amb bones expectatives de públic

Finalment, el ministre ha parlat de l’estrena avui del nou espectacle del Cirque du Soleil a Andorra, una proposta única al món, creada exclusivament per al país. Tot i que els primers dies de juliol solen ser més lents en vendes, ja s’ha venut el 60% de les entrades. Les localitats preferents (75%) i prèmium (63%) són les més sol·licitades, un fet que ha sorprès el ministre, tenint en compte que aquest espectacle era antigament gratuït.

Torres ha expressat la seva satisfacció per la bona acollida i ha fixat l’objectiu d’arribar al 90% d’entrades venudes, tot destacant que aquest tipus d’esdeveniments reforcen l’atractiu del país i s’alineen amb l’estratègia de captar un turisme amb més capacitat de despesa.