Visita oficial

Rousopoulos subratlla la ferma implicació d’Andorra en la defensa activa dels valors democràtics europeus

El president de l’APCE elogia la paritat al Consell General i iniciatives pedagògiques com el 'Marc de competències per a la cultura democràtica'

El president de l’Assemblea Parlamentària del Consell d’Europa (APCE), Theodoros Rousopoulos, ha iniciat aquest divendres la seva visita oficial a Andorra amb una intervenció a l’hemicicle del Consell General, en la qual ha destacat el paper actiu del país en la promoció dels valors europeus i la consolidació democràtica. Durant el seu discurs, ha comparat l’ascens físic fins a Andorra amb el camí històric d’Europa cap a la unitat, la pau i els drets humans. “Viure l’ascens fins a Andorra, des del nivell del mar d’Atenes fins a aquesta capital entre núvols, ha estat com una metàfora del viatge europeu: de les trinxeres de la història als cims de l’esperança”, ha afirmat.

Rousopoulos ha elogiat iniciatives impulsades des d’Andorra, com el ‘Marc de competències per a la cultura democràtica’, promogut durant la presidència andorrana del Comitè de Ministres l’any 2013. “Aquesta iniciativa ensenya als joves europeus a pensar de manera crítica, a distingir la veritat de la manipulació, i a construir resiliència no només digital, sinó democràtica”, ha assegurat. Al mateix temps, ha valorat el paper de la delegació andorrana al Consell d’Europa i ha fet una menció explícita a la paritat al Consell General. “El vostre parlament està format per un 50% de dones. Això no és només una xifra, és una declaració. Demostra que la igualtat no és una aspiració, sinó un fet de la vostra vida democràtica”, ha expressat.

En el tram final de la seva intervenció, Rousopoulos ha fet una crida a la solidaritat europea davant els conflictes oberts arreu del món. “La mort a Kíiv, a Gaza o en un petit poble del Pirineu no és només una tragèdia humana, és una ferida al cos de la democràcia”, ha manifestat, abans de tancar el seu discurs amb una referència al mite de Sísif, que ha emprat per posar en valor l’esforç constant que requereix la construcció d’un món millor.

Instants previs, el síndic general, Carles Ensenyat, ha pres la paraula per destacar el paper clau que el Consell d’Europa ha tingut en la trajectòria institucional i internacional d’Andorra, tot recordant moments rellevants com l’informe Pontillon-De Puig o les primeres expressions d’un esperit constituent. “El maig de 1990, el Consell d’Europa ens assenyalava un camí de manera inequívoca, obrint les portes del reconeixement internacional a una realitat jurídica, política i nacional que es remuntava a més de set segles”, ha subratllat.

Ensenyat ha remarcat que la influència de l’organització va ser decisiva per a l’aprovació de la Constitució del 1993, i ha fet referència al cas Drozd i Janousek, jutjat pel Tribunal Europeu de Drets Humans, com a punt d’inflexió cap a una major homologació institucional. En el mateix sentit, ha reivindicat el compromís d’Andorra amb el multilateralisme i els valors europeus. “Andorra és un dels països més compromesos amb la promoció dels drets humans i la democràcia”, ha afirmat, tot destacant la voluntat de seguir avançant en aquest camí.