Espot, davant el nou partit de dretes: “No crec que ocupi el nostre espai polític”

L’anunci de la formació d’un nou partit de dretes ha generat reaccions diverses entre els principals actors polítics andorrans. Amb figures com Josep Duró, Albert Font i Josep Antoni López Alcántara al capdavant, aquest projecte sorgeix amb la intenció de captar votants descontents amb el que consideren una actuació “intervencionista” de DA. Els promotors critiquen especialment les polítiques d’habitatge, les quals titllen de massa intervencionistes, i mesures del Govern que qualifiquen com “decisions pròpies de l’esquerra”.

El cap de Govern, Xavier Espot, ha minimitzat l’impacte del partit, insistint que DA no és conservador, sinó de “centre reformista”. El mandatari ha declarat que “no crec que aquest partit ocupi el nostre espai polític” i ha qüestionat la nova formació i els seus integrants: “Em fa pensar en temps passat”, afegint que “crec que és més una qüestió dels fills i filles de figures polítiques anteriors que no pas d’aquestes persones”.

La presidenta del grup parlamentari Andorra Endavant, Carine Montaner, en canvi, apunta que aquesta nova formació podria actuar com un trampolí per facilitar futures coalicions amb Demòcrates. “Quan mirem el càsting dels fundadors, veiem figures molt pròximes al cap de Govern”, ha afirmat, suggerint que no es tracta d’una alternativa real. “Aquest partit pot servir per flotar DA en les pròximes eleccions”, ha afegit amb escepticisme.

D’altra banda, el president demòcrata, Jordi Jordana, ha optat per un to més conciliador, afirmant que “un nou partit sempre és benvingut”. Tot i això, ha remarcat que és prematur fer valoracions fins que el projecte estigui més concretat.