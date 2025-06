Control en l'edificabilitat

Gili sostreu, en comunió amb Alcobé, que els comuns han de gaudir d’eines per ser més àgils urbanísticament

La dirigent comunal recorda que actualment s'està treballant en el procés administratiu per retirar els sostres solars d'una de les torres

La cònsol major d’Escaldes-Engordany, Rosa Gili, opina que els comuns haurien de disposar d’eines que els permetés actuar de manera més àgil en qüestions urbanístiques. Així ho ha posat en relleu en la diada de la parròquia en ser qüestionada sobre aquesta possibilitat que ja va apuntar el cònsol de Canillo, Jordi Alcobé, aprofitant precisament que ara s’està treballant en la revisió de la llei del sòl. En aquest sentit, Gili ha opinat que en certes ocasions, “si hi ha la col·laboració” de la persona que ha incomplert la norma urbanística i “rectifica de seguida, molt bé”, però també creu que el problema ve quan no hi ha aquesta cooperació, que ja llavors “no és fàcil” i caldria que hi hagués una certa celeritat perquè el problema es pugui resoldre de manera ràpida.

La mandatària comunal ha defensat així que creu que aquest debat sobre dotar els comuns de més eines en matèria urbanística “és important si volem cuidar el paisatge, si volem evitar que tinguin lloc coses irreversibles”. En aquest sentit, ha recordat que “una construcció la tens per 100 anys, 200 i molts més, i per tant és evident” que els comuns han de tenir “les eines” per poder corregir certs aspectes, ha sincerat.

“És d’interès de tots, de les institucions, però també dels ciutadans, perquè al final ens hi juguem molt”, ha argumentat la cònsol major escaldenca, tot afegint que “és una època que estem molt sensibilitzats amb aquesta qüestió perquè hem vist aquest ‘boom’ de grans construccions a molts llocs, sense anar més lluny a Escaldes-Engordany amb les torres”, ha recalcat.

Per tant, ha defensat que “cal tenir les eines per fer-ho bé i també per saber fins a on volem arribar”. D’aquesta manera, Gili ha defensat que és “essencial, en primer lloc, saber fins a on vol créixer el país”, és a dir, fins a quina població es vol arribar. D’aquesta manera ha sostret que aquest volum “s’ha d’estudiar” i a partir d’aquí, definir el full de ruta i la projecció”.

Parlant d’urbanisme, la cònsol del territori que avui celebra els seus 47 anys ha comentat que el procés perquè es retirin uns sostres solars que es van instal·lar en una de les torres del Clot d’Emprivat es troba en l’àmbit administratiu. Ha recordat, al mateix torn. que les torres tenen una edificabilitat màxima i segons quin tipus d’estructura no es pot instal·lar, per la qual cosa s’està continuant “el procediment administratiu” perquè aquests sostres es puguin retirar. La qüestió s’està gestionant de manera interna a la corporació i els tècnics ja han dut a terme la comprovació, tot i que Gili ha fet entendre que són unes estructures que “es veuen” i que, per tant, són unes estructures totalment visibles.

Quant a l’aparcament del Falgueró, ha destacat que falta “acabar la plaça de dalt, que és on hi ha les pistes de tenis i la placeta” que ara s’ha d’impermeabilitzar, una actuació després de la qual ja es podrà obrir tota la infraestructura, una obertura que es podria donar aquest estiu