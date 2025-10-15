Funció Pública concreta el pagament de productivitat als funcionaris amb imports econòmics que arriben al 5,5%

El Govern ha fet públic el decret que regula el pagament únic de productivitat per al personal de l’Administració general i de l’Administració de justícia, aprovat aquesta setmana i publicat avui dimecres al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA). La mesura, que ja es va anunciar el passat 8 d’octubre amb una dotació global de tres milions d’euros, té com a objectiu compensar “els anys en què no s’ha pogut aplicar el sistema d’avaluació de l’acompliment, suspès des del 2012”.
Així, l’import a percebre s’establirà en funció de l’antiguitat del treballador i es calcularà sobre la base retributiva anual, que inclou el sou base i el complement específic. El decret estableix, però, que “l’abonament es farà en un únic pagament durant l’exercici 2025 al personal que es trobi en servei actiu”. El percentatge és progressiu, augmentant fins al 5,5% per als qui superin els disset anys d’antiguitat. Entre aquests extrems, els trams intermedis corresponen a un 0,5% per a set o vuit anys, un 1% per a nou o deu, un 1,5% per a onze o dotze, un 2,5% per a tretze o catorze, i un 4,25% per a quinze o setze anys.
El text recorda que el sistema de gestió i avaluació de l’acompliment (GAdA) va quedar suspès amb la Llei de mesures de contenció de la despesa pública del 2012, i que el nou Reglament d’avaluació de l’acompliment (AvAc), aprovat el 2024, no s’activarà plenament fins al 2026. Per aquest motiu, segons recull el decret, “aquesta mesura té caràcter transitori fins a l’aplicació efectiva del nou sistema d’avaluació” i “no genera cap dret consolidable ni té efectes retributius permanents”.