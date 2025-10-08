L’Executiu activa un pagament únic de tres milions d’euros per reconèixer la productivitat del cos de funcionaris

El Govern i els representants sindicals de la Funció Pública —incloent-hi cossos especials com els bombers, la policia, ensenyament, duana, banders i administració de justícia— han signat aquest dimecres l’acord que fixa les bases del nou model retributiu de l’Administració. El text posa punt final a un llarg procés de negociació i estableix millores salarials per a 2.695 treballadors públics, amb un impacte econòmic global de 13,5 milions d’euros.
El cap de Govern, Xavier Espot, ha destacat que es tracta “d’un dia important que convé assenyalar i celebrar, perquè posa punt final amb una nota positiva a una negociació llarga, amb moments fàcils i difícils”. En aquest sentit, ha subratllat que l’objectiu ha estat “aconseguir una política retributiva més atractiva, justa i equitativa” i ha agraït la “predisposició i el treball” dels sindicats i dels diferents ministeris. “No us fem cap favor, assolim el que creiem que us mereixeu plenament”, ha afirmat, recordant que “uns treballadors públics ben retribuïts seran millors en la seva feina de cara a la ciutadania”.
“No us fem cap favor, assolim el que creiem que us mereixeu plenament […] Uns treballadors públics ben retribuïts seran millors en la seva feina de cara a la ciutadania” – Xavier Espot
Espot ha anunciat que el Govern ha aprovat aquest mateix dimecres el decret que permet fer efectiu el pagament del complement de productivitat per un import de tres milions d’euros. Aquesta prima s’abonarà als funcionaris amb almenys set anys de servei i reconeix els anys en què no s’ha pogut aplicar l’avaluació de l’acompliment. “No ho fem a contracor, ho fem convençuts i ho defensarem allà on calgui”, ha remarcat el cap de Govern, afegint que el nou sistema “no és perfecte per a tothom, però és millor que l’anterior”.
Per la seva banda, el ministre de Funció Pública i Transformació Digital, Marc Rossell, ha qualificat l’acord de “punt d’inflexió” per millorar la competitivitat i l’atractiu de la funció pública, recordant que “dues de cada tres convocatòries queden desertes”. Segons ha explicat, el pagament de la prima de productivitat es farà “tan aviat com sigui possible, si es pot a l’octubre, a l’octubre”, i serà un pagament únic no consolidable.
“No ho fem a contracor, ho fem convençuts i ho defensarem allà on calgui […] El nou sistema no és perfecte per a tothom, però és millor que l’anterior” – Xavier Espot
El nou model retributiu preveu actualitzar les taules salarials de tot el personal funcionari i interí de l’Administració general i de justícia, amb l’objectiu d’alinear les retribucions amb l’entorn i garantir una estructura més coherent i competitiva. Els increments s’aplicaran en dues fases, un 50% el 2026 i el 50% restant el 2027. Dins del total de 13,5 milions d’euros, 700.000 euros es destinaran a incrementar el valor dels triennis ja adquirits, 2 milions al reconeixement de l’antiguitat del personal interí —mitjançant el còmput de triennis o quinquennis—, i 1 milió a harmonitzar els complements específics dels cossos especials uniformats.
A més, s’ha acordat una mesura particular per als funcionaris jubilats obligatòriament des del gener del 2025, que podran veure revisat l’import de la seva pensió amb un augment màxim del 10% en funció de la nova banda salarial. L’acord també inclou una partida pressupostària per a la formació de tots els cossos i una de complementària per a un pla específic destinat a les noves incorporacions.
Rossell ha avançat que, un cop aprovat el pressupost del 2026, es començarà a definir el nou sistema d’avaluació de l’acompliment i la carrera professional horitzontal dins de l’Administració, amb l’objectiu d’aplicar-los entre finals del 2025 i inicis del 2026. Finalment, el ministre ha confirmat que es manté el diàleg amb els sindicats per resoldre les qüestions pendents, com els complements específics del cos de bombers, després d’una darrera reunió “on es va constatar un ampli consens, però també la necessitat d’afinar alguns detalls”.
L’ABA planta l’acte de signatura per discrepàncies amb el sistema de jubilacions
La gran absència en l’acte multitudinari d’avui ha sigut la dels membres de l’Associació de Bombers d’Andorra (ABA), la qual ja va confirmar prèviament que no participaria en la signatura de l’acord retributiu. Cal recordar que el col·lectiu ha denunciat la manca de resposta a una proposta presentada en temps i forma i ha criticat el tractament de les jubilacions dins el text, el qual consideren “discriminatori” per a aquells funcionaris que s’han retirat anticipadament. En aquest sentit, l’associació reclama una rectificació del redactat per evitar greuges entre treballadors jubilats i ha assegurat que la seva absència “no pretén bloquejar el procés”, sinó exigir un acord “just i clar” que tingui en compte les particularitats del cos de bombers.