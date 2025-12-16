Espot vol apartar els articles de l’Acord sobre inversió en cartera i governança fiscal per aplicar-ho provisionalment

El Govern explora la via de l’aplicació provisional de l’Acord d’associació amb la Unió Europea tot i que aquest sigui finalment qualificat com a mixt. L’Executiu assegura que la immensa majoria del text podria entrar en vigor sense esperar la ratificació de tots els parlaments nacionals, deixant fora únicament dos articles molt concrets, una opció que ja s’està treballant amb la Comissió Europea.
El cap de Govern, Xavier Espot, ha explicat que el calendari europeu fa poc probable que la decisió definitiva del Consell de la Unió Europea arribi abans que acabi l’actual presidència danesa. “Segurament, i això ja ho podem dir avui, el Consell de la Unió Europea no arribarà a una decisió final i definitiva sota presidència danesa”, ha afirmat. Així, el dossier passarà a mans de la presidència xipriota, que començarà l’1 de gener vinent.
“Estem treballant amb la Comissió per veure com podem extreure aquestes dues parts i mantenir viu la resta de l’Acord, com a mínim mentre aquestes no hagin estat ratificades pels parlaments dels estats membres” – Xavier Espot
Malgrat això, Espot ha subratllat que els treballs estan molt avançats i que la resolució és qüestió de mesos. “Crec que durant el primer trimestre de l’any que ve la decisió del Consell de la Unió Europea recaurà”, ha indicat. Segons el cap de Govern, tot apunta que l’Acord s’aprovarà per unanimitat, tant pel que fa al seu contingut com a la seva naturalesa jurídica, que serà la d’un acord mixt.
És precisament aquesta qualificació la que obliga a la ratificació per part de tots els estats membres, un procés llarg que podria retardar anys l’entrada en vigor completa del text. Davant d’aquest escenari, l’Executiu planteja una solució intermèdia. Espot ha volgut treure pes a la trascendència de la proposta i ha remarcat que les parts considerades mixtes són “mínimes”: “És molt probable, per no dir-ho gaire bé segur, que aquelles parts que s’identifiquen com a mixtes són dues parts molt petites. L’article sobre la bona governança en matèria fiscal i l’article sobre les inversions en cartera”. En termes d’extensió, ha insistit, “potser és un 0,0001% del contingut de l’Acord d’associació”.
La proposta del Govern passa, doncs, per deixar aquests dos articles fora de l’aplicació provisional i permetre que la resta del text pugui desplegar-se. “Estem treballant amb la Comissió per veure com podem extreure aquestes dues parts i mantenir viu la resta de l’Acord com a mínim, mentre aquestes dues parts no hagin fet objecte de ratificació per part dels parlaments de tots els Estats membres”, ha explicat Espot.
“Per fer possible l’aplicació provisional haurem de canviar la nostra normativa interna, però és una cosa que no es farà sense un referèndum previ” – Xavier Espot
En aquest context, el referèndum anunciat pel Govern -i que encara continua en el camí de la incertesa- tindria una doble consulta. No només es preguntaria a la ciutadania si dona suport a l’Acord d’associació, sinó també si accepta aquesta aplicació provisional. “Quan fem el referèndum i demanem als ciutadans si estan d’acord en aquest Acord d’associació, probablement també els haurem de demanar si estan d’acord que tota aquesta gran part del text entri en vigor provisionalment”, ha detallat el cap de Govern.
El mandatari ha reconegut que aquesta opció exigiria canvis en l’ordenament jurídic andorrà. “Per tant, a aquest efecte haurem de canviar la nostra normativa interna per fer-ho possible” ha exposat. Amb tot, ha admès la incertesa sobre els terminis i no ha pogut assegurar que la consulta es pugui celebrar abans d’acabar la legislatura: “Jo no sé si aquest referèndum el podrem fer en aquesta legislatura”.